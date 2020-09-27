TST decide por realização de Palmeiras e Flamengo

O Tribunal Superior do Trabalho decidiu na tarde deste domingo (27) que a partida entre Palmeiras e Flamengo, será realizada no Allianz Parque. O jogo começou com 20 minutos de atraso.

A decisão foi tomada pelo ministro vice-presidente do TST, Vieira de Melo Filho, em despacho publicado momentos antes das 16h, horário marcado para o início do confronto, dando parecer favorável para a CBF.​O TST derrubou a decisão do TRT por entender que a esfera trabalhista do Rio de Janeiro não tem competência para legislar sobre uma partida que acontece em São Paulo.​