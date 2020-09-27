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futebol

TST decide por realização de Palmeiras e Flamengo

Tribunal Superior do Trabalho, por meio do ministro vice-presidente Vieira de Melo Filho, deferiu o pedido da CBF para a partida acontecer no Allianz Parque, pelo Brasileirão...

Publicado em 27 de Setembro de 2020 às 16:29

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2020 às 16:29
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Tribunal Superior do Trabalho decidiu na tarde deste domingo (27) que a partida entre Palmeiras e Flamengo, será realizada no Allianz Parque. O jogo começou com 20 minutos de atraso.
A decisão foi tomada pelo ministro vice-presidente do TST, Vieira de Melo Filho, em despacho publicado momentos antes das 16h, horário marcado para o início do confronto, dando parecer favorável para a CBF.​O TST derrubou a decisão do TRT por entender que a esfera trabalhista do Rio de Janeiro não tem competência para legislar sobre uma partida que acontece em São Paulo.​

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