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TROPEIRÃOCAST no ar! Pausa no Mineiro. Que venha o Brasileirão!

O epísódio desta semana comenta sobre a decisão em Minas, como os times do estado estão se preparando para começar o Campeonato Brasileiro e outras coisas. Ouça!...

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 06:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 ago 2020 às 06:05
O #TROPEIRÃOCAST debate a final do #CampeonatoMineiro com #Galo e #Tombense. O #Cruzeiro se prepara para dar início ao ano da #SerieB.
Escute: https://bit.ly/2F0CUaP #GALO (5m15s) O alvinegro chega em mais uma final e, se não cair do salto, deve levar mais caneco. #CRUZEIRO (32m) Não conseguiu jogar contra o #Uberlândia e ainda cedeu o #troféuimprensa. Agora é focar na #SérieB. O ideal, vencer os primeiros quatros jogos. Será que consegue ? #AMÉRICAMG (1h02m) O #Coelhão jogou mal e ficou de fora. Essa oscilação pode atrapalhar na #SérieB? #TOMBENSE (1h18m)Chegou merecidamente à final. E aí, eles podem surpreender o #Galo e levar o #CampeonatoMineiro? #FUTEBOLNOMUNDO(1h27m)Falamos da volta da #LigaEuropa, da #LigadosCampeões, da #NBA e até de #KillBill. Simbora nesse #TROPEIRÃOCAST #################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242
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