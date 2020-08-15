Tropeirãocast em: Missão Brasileiro- Impossível para Galo, Raposa e Coelho nesta temporada?

O #TROPEIRÃOCAST debate o começo da missão do #Galo, do #Cruzeiro e do #América no #Brasileirão. Talvez não seja impossível, hein?
Escute: https://bit.ly/2Y2bZSJ #CRUZEIRO (4m28) Parecia impossível, mas os seis pontos negativos já se foram. Primeira missão: completa. Quem sabe até outra missão impossível aconteça: o dinheiro de volta dos treteiros azuis. #GALO (27m) O #Galo começou impossível e dando chicotadas nos adversários. Será que dura? Sem o Nathan? Ah, coloca o Cazares, mas o #Sampaoli não quer ele. Quer outros. Muitos outros. #AMÉRICAMG (1h04m) O #Coelhão começa a missão tropeçando, mas novas contratações chegando podem ajudar. #FUTEBOLNOMUNDO(1h14m)O protocolo de contaminados no #Brasileirão e o ótimo retorno da #ligadosCampeões. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST nesta Missão: quase impossível ######################### #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242#################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: @TropeiraoCast