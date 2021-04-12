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futebol

TROPEIRÃOCAST - Soberba x Humildade no clássico Cruzeiro e Atlético-MG?

Neste episódio avaliamos como foram as posturas de Galo e Raposa no jogo que mexe com Minas Gerais e teve a vitória celeste...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 20:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 abr 2021 às 20:51
Crédito: Airton fez o gol cruzeirense e colocou em xeque a superioridade do alvinegro. Houve soberba do Galo?-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Escute: https://bit.ly/3sd77GD O #GALO tropeçou na soberba e o tal leão (galão), pareceu mais um gatinho. Já o #CRUZEIRO entendeu e superou suas limitações em busca da vitória. Esse foi o clássico mineiro. Discutimos até se não seria melhor ter contratado o Capitão América. Venha conosco no #TROPEIRÃOCAST.São apenas 40 minutosO #TROPEIRÃOCAST está em todas plataformas de podcasts. Ouça e curta a análise mais saborosa e inusitada do futebol mineiro. ApplePodCast: https://apple.co/2yQxfkQSpotify: https://spoti.fi/2SWtzojGooglePodCast: https://bit.ly/2Ai4cqBDeezer: https://bit.ly/3cnmd54 Assine Grátis o TropeirãoCast: https://castbox.fm/ch/2272242 #################### Mande-nos perguntas pelo: Telegram: https://t.me/tropeiraocastTwitter: @TropeiraoCast E-mail: [email protected]: http://instagram.com/tropeiraocast #Galo #Cruzeiro #AméricaMG #FutebolMineiro

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