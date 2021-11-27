Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Troféu, comemoração e festa da torcida: Botafogo vai se despedir da Série B com estilo
futebol

Troféu, comemoração e festa da torcida: Botafogo vai se despedir da Série B com estilo

Com o título da segunda divisão do Campeonato Brasileiro já garantido, Alvinegro tem 'amistoso de luxo' contra o Guarani e terá festa na arquibancada do Nilton Santos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2021 às 05:00

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 05:00

Um dia marcado por alegria. Assim deve ser o domingo do torcedor do Botafogo. Em campo, o Alvinegro, já campeão da Série B do Brasileirão, se despede da competição contra o Guarani, às 16h no Estádio Nilton Santos, e a tendência é de casa cheia e festa.+ 'Ninguém Cala': música de Beth Carvalho ganha nova versão e será tocada em jogo do Botafogo
O Glorioso garantiu a conquista no último domingo após a vencer o Brasil de Pelotas fora de casa. O clube, que teve uma postura de não duvidar da dificuldade da competição em nenhum instante, acabou recompensado: chega na 38ª rodada tendo um "amistoso de luxo".
A torcida pretende dar uma resposta à altura do que o time produziu dentro de campo. Todos os ingressos destinados para os botafoguenses foram esgotados na manhã desta sexta-feira: ou seja, 36 mil torcedores estão presentes no Estádio Nilton Santos.
Nas redes sociais, o movimento "Ninguém Ama Como A Gente", que produz ações para incentivar o Botafogo desde 2019, lançou a campanha "#OMaiorAmorDoMundo", que chegou a bater o assunto mais comentado do Twitter nos últimos dias. No jogo, faixas e objetos serão distribuídos na entrada dos torcedores no estádio.
Com a conquista já assegurada, a partida ficará marcada pela entrada do troféu. Uma foto da taça foi divulgada pela CBF nesta sexta-feira. A cerimônia acontecerá após o fim da partida, com os jogadores levantando o objeto para os torcedores.
De qualquer forma, os torcedores do Botafogo e o Estádio Nilton Santos terão um dia especial para se despedir da temporada 2021.
Crédito: TorcidadoBotafogodeveapoiarosjogadores(Foto:VítorSilva/Botafogo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados