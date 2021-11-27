Troféu, comemoração e festa da torcida: Botafogo vai se despedir da Série B com estilo

Um dia marcado por alegria. Assim deve ser o domingo do torcedor do Botafogo. Em campo, o Alvinegro, já campeão da Série B do Brasileirão, se despede da competição contra o Guarani, às 16h no Estádio Nilton Santos, e a tendência é de casa cheia e festa.+ 'Ninguém Cala': música de Beth Carvalho ganha nova versão e será tocada em jogo do Botafogo

O Glorioso garantiu a conquista no último domingo após a vencer o Brasil de Pelotas fora de casa. O clube, que teve uma postura de não duvidar da dificuldade da competição em nenhum instante, acabou recompensado: chega na 38ª rodada tendo um "amistoso de luxo".

A torcida pretende dar uma resposta à altura do que o time produziu dentro de campo. Todos os ingressos destinados para os botafoguenses foram esgotados na manhã desta sexta-feira: ou seja, 36 mil torcedores estão presentes no Estádio Nilton Santos.

Nas redes sociais, o movimento "Ninguém Ama Como A Gente", que produz ações para incentivar o Botafogo desde 2019, lançou a campanha "#OMaiorAmorDoMundo", que chegou a bater o assunto mais comentado do Twitter nos últimos dias. No jogo, faixas e objetos serão distribuídos na entrada dos torcedores no estádio.

Com a conquista já assegurada, a partida ficará marcada pela entrada do troféu. Uma foto da taça foi divulgada pela CBF nesta sexta-feira. A cerimônia acontecerá após o fim da partida, com os jogadores levantando o objeto para os torcedores.

De qualquer forma, os torcedores do Botafogo e o Estádio Nilton Santos terão um dia especial para se despedir da temporada 2021.