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Troca de técnicos e mais: o que mudou no Flamengo ao longo do Brasileirão?

Em uma campanha de altos e baixos, o Rubro-Negro superou as adversidades e confirmou o favoritismo ao levantar a taça de campeão...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 06:10

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 06:10
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo iniciou o Campeonato Brasileiro de 2020 como uma incógnita. Sem Jorge Jesus, multicampeão e que protagonizou uma saída inesperada, o Rubro-Negro foi à Europa atrás de um substituto também com ideiais arejadas. Domènec Torrente chegou, mas não agradou. E, depois de eliminações traumáticas em mata-matas e uma arrancada na reta final, o clube levantou a taça da competição sob o comando de Rogério Ceni.O octacampeonato foi conquistado após 71 pontos somados na tabela. Tabela esta que só foi território de um Flamengo na liderança a partir da 37ª rodada, como ocorreu em 2009, aliás. Ao longo de todo o torneio, o Rubro-Negro foi atrás da defesa do título. No caminho, perdeu para lá de três oportunidades de assumir o topo dependo de si. Mas engrenou na hora "certa".
O próprio Ceni tardou a encaixar o seu modelo de jogo. Ele assumiu o Fla em novembro do ano passado, com a equipe a cinco pontos de desvantagem para a liderança, na quinta colocação e vindo de uma goleada sofrida por 4 a 0 para o Atlético-MG, pela 20ª rodada.
Mas o Flamengo passou a encaixar após o jogo contra o Goiás, dia 18 de janeiro, pela 30ª rodada. Ali, até o Gabigol chegou a admitir que "todos mudaram de postura". A equipe engrenou nos quesitos rendimento e resultado, tanto que, nos últimos dez jogos, foram sete vitórias. A despedida, contra o São Paulo, foi destoante, no entanto.
O Flamengo, hoje em um ofensivo e variável 4-4-2, transmite confiança ao seu torcedor, embora ainda não tenha atingido todo o potencial de seu forte elenco - como visto diante do Tricolor, na última noite. Willian Arão como zagueiro e Gerson e Diego como dupla de volantes foram engenhosidades do treinador que, no geral, se provaram eficientes.
Agora mais leve, o Flamengo tem 2021 pela frente para se aperfeiçoar e seguir em busca da almejada "era de títulos".

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