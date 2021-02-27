Troca de técnicos e mais: o que mudou no Flamengo ao longo do Brasileirão?

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O Flamengo iniciou o Campeonato Brasileiro de 2020 como uma incógnita. Sem Jorge Jesus, multicampeão e que protagonizou uma saída inesperada, o Rubro-Negro foi à Europa atrás de um substituto também com ideiais arejadas. Domènec Torrente chegou, mas não agradou. E, depois de eliminações traumáticas em mata-matas e uma arrancada na reta final, o clube levantou a taça da competição sob o comando de Rogério Ceni.O octacampeonato foi conquistado após 71 pontos somados na tabela. Tabela esta que só foi território de um Flamengo na liderança a partir da 37ª rodada, como ocorreu em 2009, aliás. Ao longo de todo o torneio, o Rubro-Negro foi atrás da defesa do título. No caminho, perdeu para lá de três oportunidades de assumir o topo dependo de si. Mas engrenou na hora "certa".

O próprio Ceni tardou a encaixar o seu modelo de jogo. Ele assumiu o Fla em novembro do ano passado, com a equipe a cinco pontos de desvantagem para a liderança, na quinta colocação e vindo de uma goleada sofrida por 4 a 0 para o Atlético-MG, pela 20ª rodada.

Mas o Flamengo passou a encaixar após o jogo contra o Goiás, dia 18 de janeiro, pela 30ª rodada. Ali, até o Gabigol chegou a admitir que "todos mudaram de postura". A equipe engrenou nos quesitos rendimento e resultado, tanto que, nos últimos dez jogos, foram sete vitórias. A despedida, contra o São Paulo, foi destoante, no entanto.

O Flamengo, hoje em um ofensivo e variável 4-4-2, transmite confiança ao seu torcedor, embora ainda não tenha atingido todo o potencial de seu forte elenco - como visto diante do Tricolor, na última noite. Willian Arão como zagueiro e Gerson e Diego como dupla de volantes foram engenhosidades do treinador que, no geral, se provaram eficientes.