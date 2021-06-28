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Trio do Vasco está na seleção da galera da sétima rodada da Série B

Após vitória sobre o Brusque em noite de homenagens ao dia do Orgulho LGBTQIA+, Germán Cano, Léo Matos e Leandro Castan são escolhidos para o time da rodada...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:00

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 16:00
Crédito: Léo Matos fez o gols da vitória do Vasco sobre o Brusque pela sétima rodada da Série B (Rafael Ribeiro/Vasco
Em noite de homenagem à causa LGBTQIA+, o Vasco derrotou o Brusque por 2 a 1 e se aproximou do G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, Germán Cano e Léo Matos, autores dos gols do triunfo, e Leandro Castan foram escolhidos para a seleção da galera na página oficial da competição no Twitter através de votação popular.
> Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato BrasileiroUm dia histórico marcou o triunfo do Gigante da Colina sobre a equipe catarinense. Em um momento único, o argentino Cano balançou a rede, ao abrir o placar, e levantou a bandeirinha que estampava o arco-íris referente à causa LGBTQIA+. Mais uma vez, o clube carioca esteve à frente da defesa de causas sociais, algo que faz parte de sua história.
> ATUAÇÕES: Cano marca e é o melhor em campo na vitória suada do Vasco sobre o Brusque
Apesar de só ter concretizado a vitória no fim, o Vasco teve uma atuação melhor do que nos últimos jogos e conseguiu encostar de vez nos quatro primeiros. A diferença é de apenas dois pontos, já que a equipe soma 10, contra 12 de Sampai Corrêa e Goiás.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
A seleção da galera da sétima rodada da Série B é composta por: Tadeu (Goiás), Léo Matos (Vasco), Luciano Castan (Coritiba), Leandro Castan (Vasco), Igor (Remo); Tarik (Londrina), Wesley (Avaí), Gui Campana (Sampaio Corrêa), Fabrício (Brasil de Pelotas); Cano (Vasco) e Léo Gamalho (Coritiba). Técnico: Gustavo Morinígo .

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