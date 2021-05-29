Trio deixa elenco profissional do Corinthians e volta para a base

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Três jogadores que estavam no elenco profissional do Corinthians voltaram para a base. O meia Matheus Araújo e o atacante Antony retornaram para o sub-20, enquanto o lateral-esquerdo Guilherme Biro integrá novamente o sub-17. Todos eles reforçarão o Timãozinho no Campeonato Brasileiro das suas respectivas categorias.O trio foi integrado ao time principal do Alvinegro nesta temporada, com o técnico Vagner Mancini, devido à carência de reforços, devido ao momento delicado no Parque São Jorge.

Dos três atletas, o único que não sentiu o gostinho de entrar em campo foi Biro, que também foi o único do grupo que retornará à base que foi integrado no decorrer da temporada, muito por conta do surto de Covid-19 que acometeu o elenco corintiano durante o mês de março. Fábio Santos e Lucas Piton, laterais-esquerdo do Timão foram diagnosticados e o então técnico Vagner Mancini subiu Biro, relacionou para os jogos contra a Ponte Preta e São Caetano, pela terceira e quarta rodada do Paulistão, respectivamente, mas optou por improvisar Bruno Méndez na posição. Após isso, o garoto de apenas 17 anos sofreu uma lesão na coxa que o afastou do campo por mais de um mês e fez com que ele perdesse espaço entre os profissionais.

Já Matheus Araújo, de 19 anos, atuou durante 12 minutos, entrando no segundo tempo da vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Novorizontino, na Neo Química Arena, pela última rodada da primeira fase do Paulistão, quando Vagner Mancini escalou o time integralmente reserva e promoveu a entrada da prata da casa aos 33 minutos do segundo tempo. O meia foi relacionado para outros oito jogos, mas em todos ficou apenas no banco.