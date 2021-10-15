Três vezes seguidas: vitória, goleada sofrida e título nacional marcaram o Vasco contra o Coritiba há dez anos

Crédito: Gilvan de Souza/Lancepress

Dez anos atrás, uma dessas coincidências do calendário do futebol brasileiro colocou o Vasco de frente para o Coritiba três vezes seguidas. Em oito dias, os oponentes deste sábado contaram histórias nobres. Bem mais virtuosas do que a atual briga pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.A terceira rodada da elite nacional calhou de ocorrer exatamente entre os dois jogos finais da Copa do Brasil daquele 2011. Era um tempo de rara felicidade vascaína nos últimos 20 anos. Uma conjunção de fatores e jogadores que deu certo e resultou naquela final. O primeiro jogo foi em São Januário.

Do outro lado, um Coritiba de também louváveis anos com Marcelo Oliveira no comando. Em campo, o destaque paranaense era mais coletivo. Os cariocas tinham Fernando Prass, Dedé, Felipe, Diego Souza, Alecsandro... jogadores consagrados ou em vias de. Na Colina, Alecgol marcou no 1 a 0 naquele dia 1ª de junho.

No dia 5, no Couto Pereira, nem o goleiro do Coritiba foi o titular: jogou Vanderlei, que hoje está do outro lado, e não Edson Bastos - Anderson Aquino, suspenso para o segundo jogo da final, foi titular e fez três gols; no Vasco, só Prass e Fagner eram os titulares em campo. No final, 5 a 1 no placar e torcida vascaína desconfiada.

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Chegamos ao dia 8 de junho. Ao jogaço. Alecsandro abriu o placar, Bill empatou, Davi virou para o Coritiba, Éder Luís empatou novamente e Willian Farias pôs o time da casa de novo na frente. Mas ainda eram 20 minutos do segundo tempo. O Vasco com a vantagem dos gols marcados fora de casa. E foram mais de 25 minutos de pressão.