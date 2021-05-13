Três meses após cirurgia, Jobson inicia trabalhos no campo no Santos

O volante Jobson iniciou os trabalhos de movimentação com a fisioterapia no gramado na manhã desta quinta-feira. O jogador começou um contato gradativo com bola e vem trabalhando separadamente no campo com a supervisão dos profissionais do CEPRAF no CT Rei Pelé.Jobson sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco lateral do joelho direito na vitória do Santos por 2 a 1 contra Botafogo, em 17 de janeiro, na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Ele foi operado no dia 6 de fevereiro e deve retornar a campo apenas no final da temporada.No último dia 16 de abril, o volante completou dois anos desde que foi anunciado no Peixe. Com problemas no meio de campo, o Santos aguarda o retorno do meia Carlos Sánchez que já treina com a equipe e do volante Sandry, que passou por cirurgia ainda em abril e tem retorno previsto para daqui nove meses.