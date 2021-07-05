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Três jogadores do Fluminense são escolhidos para a seleção da nona rodada do Campeonato Brasileiro

Após vitória sobre o Flamengo na Neo Química Arena, Marcos Felipe, Luccas Claro e André, autor do gol do triunfo Tricolor, são escolhidos para o time da rodada do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 14:29

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 14:29

Crédito: Fluminense subiu quatro posições e agora soma 13 pontos no Campeonato Brasileiro (Lucas Merçon/Fluminense
Em um clássico disputado na Neo Química Arena, o Fluminense derrotou o Flamengo por 1 a 0 e voltou a vencer no Brasileirão. O triunfo foi marcado pelo primeiro gol do jovem André nos profissionais do Tricolor. Com isso, Marcos Felipe, Luccas Claro e André foram escolhidos para a seleção da nona rodada na página oficial da competição no Twitter através de votação popular.
+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro Com o resultado, o Fluminense subiu quatro posições e agora soma 13 pontos na competição. O goleiro Marcos Felipe reapareceu na seleção da rodada após mais uma grande atuação, com boas defesas, demonstrando segurança. Do sistema defensivo, o zagueiro Luccas Claro também se destacou nos desarmes e interceptações.
+ ATUAÇÕES: André resolve para o Fluminense e marca gol da vitória
Além deles, o jovem André teve uma tarde inesquecível ao marcar o seu primeiro gol como profissional e logo em um Fla-Flu. O jogador foi coroado com a presença na seleção da rodada ao lado de jogadores como Raul, Gustavo Scarpa e Rodriguinho.
+ Fluminense não joga bem, mas aposta em superação e vence o clássico
A seleção da galera da nona rodada do Brasileirão é composta por: Marcos Felipe (Fluminense), Nino Paraíba (Bahia), Luccas Claro (Fluminense, Rever (Atlético-MG) Guilherme Arana (Atlético-MG); André (Fluminense), Raul (RB Bragantino), Gustavo Scarpa (Palmeiras), Rodriguinho (Bahia); Gilberto (Bahia) e Arthur (RB Bragantino), técnico: Maurício Barbieri (RB Bragantino).

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