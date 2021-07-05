Três jogadores do Fluminense são escolhidos para a seleção da nona rodada do Campeonato Brasileiro

Crédito: Fluminense subiu quatro posições e agora soma 13 pontos no Campeonato Brasileiro (Lucas Merçon/Fluminense

Em um clássico disputado na Neo Química Arena, o Fluminense derrotou o Flamengo por 1 a 0 e voltou a vencer no Brasileirão. O triunfo foi marcado pelo primeiro gol do jovem André nos profissionais do Tricolor. Com isso, Marcos Felipe, Luccas Claro e André foram escolhidos para a seleção da nona rodada na página oficial da competição no Twitter através de votação popular.

+ Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro Com o resultado, o Fluminense subiu quatro posições e agora soma 13 pontos na competição. O goleiro Marcos Felipe reapareceu na seleção da rodada após mais uma grande atuação, com boas defesas, demonstrando segurança. Do sistema defensivo, o zagueiro Luccas Claro também se destacou nos desarmes e interceptações.

+ ATUAÇÕES: André resolve para o Fluminense e marca gol da vitória

Além deles, o jovem André teve uma tarde inesquecível ao marcar o seu primeiro gol como profissional e logo em um Fla-Flu. O jogador foi coroado com a presença na seleção da rodada ao lado de jogadores como Raul, Gustavo Scarpa e Rodriguinho.

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