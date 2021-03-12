Três gigantes estão interessados em maior promessa francesa

Eduardo Camavinga está decidido que irá deixar o Rennes ao final desta temporada, segundo o “As”. O jornal espanhol afirma que o desejo do meio-campista é vestir a camisa do Real Madrid após iniciar os primeiros contatos, mas o atleta também tem interesse do Chelsea e Manchester United, que deve perder Pogba.Apesar do jovem estar negociando sua renovação contratual há alguns meses, o decorrer da temporada o fez mudar. A demissão de Julien Stephan do cargo de treinador do Rennes nas últimas semanas e a má classificação da equipe na Ligue 1, dificultando outra ida para a Champions League, estão pesando na decisão do atleta de antecipar sua mudança.
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As negociações com o clube merengue esfriaram por conta da crise econômica, mas o técnico Zidane já revelou ter grande admiração pelo meio-campista. Além disso, o Real Madrid entende que agora é a grande chance de contratá-lo, pois caso Camavinga aceite a oferta de um time da Premier League, dificilmente irá jogar pela equipe espanhola nos próximos anos.