Três atletas do Vasco de Beach Soccer são convocados para a disputa da Copa do Mundo da Rússia

Crédito: Catarino foi um dos jogadores do Vasco convocados para o Mundial de Beach Soccer (Lea Well / Divulgação / BSWW

O técnico Gilberto Costa divulgou nesta segunda-feira a lista oficial de 14 jogadores para para a disputa da Copa da Rússia de Beach Soccer, de 19 a 29 de agosto. Entre os convocados, três atletas do Vasco defenderão as cores do Brasil, assim como o treinador Cruz-Maltino, que fará parte da comissão técnica.

+ Confira e simule os confrontos da Copa do BrasilOs representantes do Vasco no Mundial de Beach Soccer são os seguintes jogadores: Catarino, Mauricinho e Lucão. Além deles, o treinador Fábio Costa fará parte da comissão técnica da seleção na disputa do torneio da Rússia em agosto.

A seleção brasileira busca o hexacampeonato da FIFA ( 2006, 2007, 2008, 2009 e 2017) e o 15º mundial em toda a sua história (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003, 2004). Além disso, a seleção foi vice em 2011 e ficou como terceiro lugar nas edições de 2005 e 2013.

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Vale destacar que a seleção brasileira está no Grupo C junto de El Salvador, Bielorrússia e Suíça. De acordo com o o calendário da competição, o Brasil encara os suíços no dia 20, o time de El Salvador dois dias depois e fecha a primeira fase contra a Bielorrússia, no dia 24.

Confira o chaveamento da Copa do Mundo de Beach Soccer

Grupo A: Rússia, Estados Unidos, Paraguai e Japão;Grupo B: Moçambique, Espanha, Emirados Árabes e Taíti;Grupo C: Brasil, Bielorrússia, El Salvador e Suíça;Grupo D: Portugal, Omã, Senegal e Urugua

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Nas redes sociais, os jogadores comemoraram a convocação. Um dos principais nomes da seleção nas Eliminatórias Sul-americanas, Catarino postou a seguinte publicação: “ O objetivo está acima de qualquer obstáculo"

Confira a lista completa dos convocados

GOLEIROSBobôMãoRafa Padilha

DEFENSORESAntonioCatarinoDatinhaFilipeLuis Henrique