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Trem-bala da areia: Vasco é campeão Carioca de Beach Soccer no masculino e feminino

As Meninas da Colina derrotaram o Boavista por 3 a 1, enquanto a equipe masculina venceu o rival Flamengo por 5 a 4, nos pênaltis, depois do empate no tempo normal...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 16:21

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 16:21

A manhã desta segunda-feira foi especial para o futebol de areia do Vasco. O Trem-Bala da Areia conquistou os títulos do Campeonato Carioca Feminino e Masculino, na Praia de Copacabana. As Meninas da Colina derrotaram o Boavista por 3 a 1, enquanto os homens venceram o rival Flamengo por 5 a 4, nos pênaltis.
A equipe feminina foi a primeira a disputar a final na manhã desta segunda-feira. Com gols de Suzanne, Milene e Dani, as meninas da Colina venceram o Boavista por 3 a 1 e ergueram a taça do Campeonato Carioca.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Na sequência, foi a vez da equipe masculina jogar a decisão contra o rival Flamengo. Em jogo eletrizante, as equipes terminaram com um empate de 5 a 5 no tempo normal. Nos pênaltis, O Vasco venceu o Flamengo por 5 a 4 e garantiu a taça. Durante as cobranças, o goleiro Anailton foi o grande destaque ao defender duas cobranças e garantir o título do Campeonato Carioca.
+ Vasco tem nove jogadores na barca: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022
Vale destacar que este foi o o sexto título do Vasco em sete edições da competição. O Flamengo ergueu a taça do torneio da temporada 2019. A decisão seria realizada no domingo, mas foi adiada para esta segunda em virtude da forte chuva que caiu no Rio de Janeiro.Meninas do Vasco vencem o Estadual (João Carlos Gomes/Divulgação)
Crédito: EquipemasculinadoVascoconquistaoCampeonatoCariocadefuteboldeareia(JoãoCarlosGomes/Divulgação

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