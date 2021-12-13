Trem-bala da areia: Vasco é campeão Carioca de Beach Soccer no masculino e feminino

A manhã desta segunda-feira foi especial para o futebol de areia do Vasco. O Trem-Bala da Areia conquistou os títulos do Campeonato Carioca Feminino e Masculino, na Praia de Copacabana. As Meninas da Colina derrotaram o Boavista por 3 a 1, enquanto os homens venceram o rival Flamengo por 5 a 4, nos pênaltis.

A equipe feminina foi a primeira a disputar a final na manhã desta segunda-feira. Com gols de Suzanne, Milene e Dani, as meninas da Colina venceram o Boavista por 3 a 1 e ergueram a taça do Campeonato Carioca.

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Na sequência, foi a vez da equipe masculina jogar a decisão contra o rival Flamengo. Em jogo eletrizante, as equipes terminaram com um empate de 5 a 5 no tempo normal. Nos pênaltis, O Vasco venceu o Flamengo por 5 a 4 e garantiu a taça. Durante as cobranças, o goleiro Anailton foi o grande destaque ao defender duas cobranças e garantir o título do Campeonato Carioca.

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Vale destacar que este foi o o sexto título do Vasco em sete edições da competição. O Flamengo ergueu a taça do torneio da temporada 2019. A decisão seria realizada no domingo, mas foi adiada para esta segunda em virtude da forte chuva que caiu no Rio de Janeiro.Meninas do Vasco vencem o Estadual (João Carlos Gomes/Divulgação)