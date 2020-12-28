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Treino do Palmeiras: Gabriel Veron tem lesão diagnosticada e Felipe Melo faz trabalho com bola

Joia alviverde sentiu o posterior da coxa direita na vitória sobre o Red Bull Bragantino e já iniciou tratamento na Academia de Futebol
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Publicado em 28 de Dezembro de 2020 às 13:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 dez 2020 às 13:55
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (28), na Academia de Futebol, para iniciar a preparação para o decisivo duelo diante do América-MG, na próxima quarta-feira (30), pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil 2020.
A grande notícia do dia não é nada boa para o torcedor palmeirense. Gabriel Veron, que saiu de campo chorando neste último domingo na vitória sobre o Red Bull Bragantino, teve constatada uma lesão muscular no posterior da coxa direita e já iniciou o tratamento. Como de praxe, o Verdão não divulga o prazo de retorno, porém o camisa 27 deve perder pelo menos o duelo diante do América-MG.
>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> ATUAÇÕES: Weverton fecha o gol e garante vitória do Palmeiras sobre o Red Bull Bragantino
Apesar da lesão de Veron, Abel Ferreira ganhou os reforços de Rony e Mayke. Poupados da partida de ontem (27), a dupla treinou sem restrições, juntamente com os outros reservas, e deve voltar a ser relacionada para o decisivo duelo frente ao Coelho. Emerson Santos, Marcos Rocha, Raphael Veiga e Willian, que entraram no decorrer do confronto diante do Red Bull Bragantino, participaram da atividade com o restante do elenco.Outra surpresa, Felipe Melo apareceu no campo dois da Academia e já iniciou a sua transição física para tentar voltar ao Palmeiras ainda nesta temporada. O camisa 30 fez trabalhos com bola e deu alguns trotes para fortalecer o tornozelo esquerdo, recém-operado. O meia Zé Rafael, também poupado da última rodada do Brasileirão, seguiu fortalecendo a parte física na parte interna do CT e segue como dúvida para o jogo deste meio de semana.
O elenco palmeirense fecha a preparação para a semi da Copa do Brasil nesta terça-feira (29), a partir das 16h (horário de Brasília), na Academia de Futebol e já viaja para Belo Horizonte na sequência.

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