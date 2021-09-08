Treinador do Palmeiras Sub-17, Orlando Ribeiro visita sala de troféus e analisa: ‘É uma responsabilidade grande’

Crédito: Arquivo Pessoal

Sonho antigo da diretoria e grande desejo da torcida, o Palmeiras inaugurou no último dia 26 de agosto, data da celebração do 107º aniversário do clube, a sala de troféus, instalada no primeiro piso do Allianz Parque. Após a festa de abertura, os atletas das equipes Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-20 do Verdão conheceram o local ao longo da última semana.

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Com espaço destinado aos títulos conquistados pelas categorias de base do Verdão, Orlando Ribeiro, treinador do Sub-17, realizou a visita à sala e conversou com o NOSSO PALESTRA, projetando dar continuidade ao projeto de títulos e formação ampla dos jovens Crias da Academia.

- Realmente, a ideia é dar continuidade a essa condição de sempre ter títulos e troféus, e focar no mais importante que é o desenvolvimento e formação do menino para que ele chegue no profissional do Palmeiras inicialmente – analisou Orlando.

Veja a tabela completa do BrasileirãoO comandante ainda ressaltou que olhar a parte destinada para a categorias de formação mostra o tamanho da responsabilidade para dar continuidade no projeto vitorioso que é executado na base do Palmeiras e que isso ajuda a fomentar a vontade de retornar ao memorial futuramente e ver troféus que ele ajudou a conquistar.

Ser campeão é algo rotineiro na carreira de Orlando. Em mais de dez anos no comando do São Paulo, levantou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019, Copa do Brasil Sub-20, Supercopa Sub-20, um bicampeonato do Paulista Sub-17 e a Taça BH Sub-17 pelo Tricolor. Para mais do longo trabalho, o treinador participou ativamente na formação de atletas que hoje atuam na Europa, à exemplo do zagueiro Éder Militão (Real Madrid) e os atacantes David Neres e Antony (Ajax).

- Eu já tinha passado para os meninos a importância que é estar aqui e hoje nós confirmamos a importância de dar seguimento no que o clube já conquistou até agora. Então, com isso, nós e os meninos que participam teremos cada vez mais certeza do que representa o Palmeiras e do que isso representa na carreira deles. É uma responsabilidade muito grande – concluiu o treinador.

Com quatro partidas no comando da equipe, Orlando vive boa fase, com três vitórias e um empate, além de 22 gols marcados e apenas dois sofridos. Já na história do Palmeiras mesmo após um mês no clube, é dono das duas maiores goleadas do Allianz Parque, nas vitórias por 10 a 0 e 9 a 0 diante de Confiança-SE e Desportiva Paraense-PA respectivamente. O treinador também venceu o União Suzano por 2 a 1 e empatou com o Flamengo-SP em 1 a 1.

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