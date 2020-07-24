Trauma no joelho pode desfalcar Raniel do próximo jogo do Santos

Raniel deixou o gramado da Vila Belmiro, no empate em 1 a 1 entre Santos e Santo André, nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, com dores no joelho. No mesmo dia já se sentia um pouco melhor, mas a avaliação feita pelo Departamento Médico do clube nos últimos dias constatou um trauma no joelho esquerdo do jogador.
Nesta sexta-feira o atacante fez atividade leve no gramado do CT Rei Pelé e tornou-se dúvida para a partida deste domingo, contra o Novorizontino, às 16h, na Arena Corinthians, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. De tênis, o atleta apenas correu em volta do gramado do Centro de Treinamentos santista.
Um dos cotados para assumir a vaga no ataque deixado por Eduardo Sasha, que acionou o Santos judicialmente, alegrando pendências financeiras e pedindo a rescisão unilateral do seu contrato com o clube, o camisa 12 iniciou o duelo contra o Ramalhão, primeiro desde a paralisação do futebol por mais de quatro meses, no banco de reservas, entrando no intervalo da partida, no lugar de Arthur Gomes.
Contratado no início da temporada, em uma troca com o São Paulo que ficou em definitivo com o meia Vitor Bueno, Raniel tem seis jogos e dois gols marcados em 2020 com a camisa do Peixe.