Trauma no joelho pode desfalcar Raniel do próximo jogo do Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Raniel deixou o gramado da Vila Belmiro, no empate em 1 a 1 entre Santos e Santo André, nesta quarta-feira, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista, com dores no joelho. No mesmo dia já se sentia um pouco melhor, mas a avaliação feita pelo Departamento Médico do clube nos últimos dias constatou um trauma no joelho esquerdo do jogador.

Nesta sexta-feira o atacante fez atividade leve no gramado do CT Rei Pelé e tornou-se dúvida para a partida deste domingo, contra o Novorizontino, às 16h, na Arena Corinthians, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. De tênis, o atleta apenas correu em volta do gramado do Centro de Treinamentos santista.

Um dos cotados para assumir a vaga no ataque deixado por Eduardo Sasha, que acionou o Santos judicialmente, alegrando pendências financeiras e pedindo a rescisão unilateral do seu contrato com o clube, o camisa 12 iniciou o duelo contra o Ramalhão, primeiro desde a paralisação do futebol por mais de quatro meses, no banco de reservas, entrando no intervalo da partida, no lugar de Arthur Gomes.