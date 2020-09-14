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Transmissão de Santos x Olimpia terá sinal aberto na Claro e Sky

Confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos da LIbertadores terá transmissão por novo canal criado pela entidade em parceria com a BAND, que será pago futuramente...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 19:21

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 19:21
Crédito: AFP PHOTO / JUAN MABROMATA
O torcedor santista que estava ansioso para saber onde será transmitido a partida entre Santos e Olimpia-PAR, às 21h30, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores, teve sua questão respondida nesta segunda. Segundo o 'Diário do Peixe', a partida terá transmissão da Conmebol TV, novo canal criado pela entidade em parceria com a Bandeirantes.
Porém, somente assinantes da Claro/NET e Sky terão acesso ao novo canal. Possivelmente, ele estará disponível nos canais 211 e 212 das operadoras. Segundo a publicação, o canal terá sinal aberto nesta semana como degustação. Futuramente, será cobrado um valor adicional, ainda com valores a serem definidos.
Além do confronto desta terça, o canal deve transmitir o confronto do Santos contra o Defensa y Justicia, na última rodada. Os jogos do Peixe contra Delfin, no Equador, e contra o Olimpia, no Paraguai, estão programados para serem transmitidos pelo Facebook Watch.
O Santos está em boa fase na competição continental. Com duas vitórias em dois jogos (2 a 1 no Defensa y Justicia-ARG e 1 a 0 no Delfín-EQU), o Peixe lidera o Grupo G com seis pontos. O Olimpia é o segundo com quatro.

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