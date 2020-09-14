Transmissão de Santos x Olimpia terá sinal aberto na Claro e Sky

Crédito: AFP PHOTO / JUAN MABROMATA

O torcedor santista que estava ansioso para saber onde será transmitido a partida entre Santos e Olimpia-PAR, às 21h30, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores, teve sua questão respondida nesta segunda. Segundo o 'Diário do Peixe', a partida terá transmissão da Conmebol TV, novo canal criado pela entidade em parceria com a Bandeirantes.

Porém, somente assinantes da Claro/NET e Sky terão acesso ao novo canal. Possivelmente, ele estará disponível nos canais 211 e 212 das operadoras. Segundo a publicação, o canal terá sinal aberto nesta semana como degustação. Futuramente, será cobrado um valor adicional, ainda com valores a serem definidos.

Além do confronto desta terça, o canal deve transmitir o confronto do Santos contra o Defensa y Justicia, na última rodada. Os jogos do Peixe contra Delfin, no Equador, e contra o Olimpia, no Paraguai, estão programados para serem transmitidos pelo Facebook Watch.