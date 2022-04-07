Tranquilo! Fluminense vai bem e vence o Oriente Petrolero na estreia da Sul-Americana

Sem problemas para o atual campeão carioca na estreia na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Na noite desta quarta-feira, o Fluminense foi bem e venceu o Oriente Petrolero, da Bolívia, por 3 a 0 no Maracanã, contando com gols de Cristiano, Jhon Arias e Zazpe, contra, para garantir o bom resultado. O Tricolor disputa a competição depois da frustração da eliminação na terceira fase da Libertadores.Agora, o Flu volta todo o foco para o Campeonato Brasileiro. A primeira rodada acontece já neste sábado, às 16h30, diante do Santos, também no Maracanã. Já pela competição sul-americana, o time de Abel Braga volta a entrar em campo na quarta-feira, às 21h30, quando visita o Junior Barranquilla na Colômbia.
DIFICULDADES
Jogando em casa, o Fluminense ficou com a bola nos pés a maior parte do tempo. Mesmo diante de uma equipe reativa e sem Felipe Melo, machucado, e Nino, suspenso, o técnico Abel Braga optou por manter o esquema com três zagueiros. Um pouco previsível na saída de bola, o Tricolor encontrou dificuldades para reverter o domínio em boas oportunidades e demorou a conseguir furar o bloqueio da defesa do time boliviano.
TUDO CERTO
Aos 29 minutos, porém, o cenário mudou completamente. Ganso construiu a jogada na frente da área, centralizou e achou Yago Felipe, que soltou um forte chute. O goleiro Quiñónez espalmou, mas Cristiano estava atento e pegou o rebote, abrindo o placar. Foi o primeiro gol do lateral-esquerdo com a camisa do Fluminense. Menos de dez minutos depois, Cristiano fez o desarme no meio e a bola passou de pé em pé até Samuel Xavier encontrar Jhon Arias, que chutou cruzado e ampliou para o Flu, deixando 2 a 0 no marcador antes do intervalo.CONTROLE
No segundo tempo, o Fluminense decidiu se fechar um pouco mais e esperar o Oriente Petrolero vir para cima. Fábio fez uma grande defesa em vacilo da defesa, mas o Tricolor vinha controlando a partida, aproveitando a vantagem confortável. Mas quem brilhava mais era Quiñónez, que impediu algumas investidas do Flu. Ele teve um choque feio com Samuel Xavier, mas os dois saíram bem.
OLÉ
Porém, nem a ótima atuação do goleiro da equipe boliviana impediu mais um gol do Fluminense. Aos 27 minutos, Willian ergueu a bola na área e Zazpe desviou contra o gol da sua equipe, encobrindo Quiñónez para marcar o terceiro do time carioca. A essa altura, a torcida já ensaiava um "olé" na arquibancada, celebrando a vitória na estreia. O Oriente Petrolero até tentou ensaiar alguma pressão, mas esbarrou na própria limitação técnica e na boa atuação dos defensores tricolores.
FICHA TÉCNICA
Fluminense 3 x 0 Oriente Petrolero-BOLData/Hora: 05/04/2022, às 19h15Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: José Argote (VEN)Assistentes: Carlos Lopez e Lubin Torrealba (VEN)
Gols: Cristiano (29'/1ºT) (1-0), Arias (37'/1ºT) (2-0), Zazpe - contra (27'/2ºT) (3-0)Cartões amarelos: Samuel Xavier, André (FLU), Mercado, Caire (OPE)Cartões vermelhos: -
FLUMINENSE: Fábio; David Duarte, Manoel (Luccas Claro - intervalo) e David Braz; Samuel Xavier, André (Wellington - 30'/2ºT), Yago Felipe, Ganso (Luiz Henrique - 24'/2ºT) e Cristiano; Arias (Willian - 24'/2ºT) e Germán Cano (Fred - 30'/2ºT). Técnico: Abel Braga.
ORIENTE PETROLERO: Wilson Quiñonez; Maximiliano Caire, Sebastian Alvarez, Leandro Zazpe, Carlos Roca; Daniel Rojas (Ferddy Roca - 45'/2ºT), Mercado; Hugo Dorrego, Guaycochea (Miguel Ríos - 30'/2ºT), Juan Ribera (Héctor Sánchez - 22'/2ºT); Suárez (Ricardo Sandoval - 45'/2ºT). Técnico: Erwin Sánchez.