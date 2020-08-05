Trabzonspor-TUR não exerce direito de compra de Manoel e o zagueiro está de volta ao Cruzeiro

O Trabzonspor, da Turquia, não quis exercer o direito de compra do zagueiro Manoel, após o fim do seu empréstimo. Com isso, o defensor voltará ao clube mineiro, que já reativou o seu contrato na CBF, sendo publicado no BID(Boletim Informativo da CBF). Manoel já estará na Toca da Raposa nesta quinta-feira, 6 de agosto, mas ainda haverá uma reunião entre o staff do jogador e a diretoria da Raposa para definir o futuro do jogador. O empréstimo do zagueiro ao Trabzonspor terminou no fim de julho, O vínculo de Manoel com o Cruzeiro é válido até o fim deste ano. A passagem de Manoel pelo Trabzonspor não foi boa. Pelo clube turco, o zagueiro jogou apenas uma partida. Ele fez parte do grupo campeão da Copa da Turquia e vice-campeão do Campeonato Turco.