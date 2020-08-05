Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Trabzonspor-TUR não exerce direito de compra de Manoel e o zagueiro está de volta ao Cruzeiro
futebol

Trabzonspor-TUR não exerce direito de compra de Manoel e o zagueiro está de volta ao Cruzeiro

O defensor terá seu destino definido entre o seu staff e a Raposa. Manoel tem contrato com o time mineiro até o fim deste ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2020 às 16:44

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 16:44

Crédito: Manoel está de volta ao Cruzeiro após passagem pelo futebol turco-(Daniel Vorley/AGIF
O Trabzonspor, da Turquia, não quis exercer o direito de compra do zagueiro Manoel, após o fim do seu empréstimo. Com isso, o defensor voltará ao clube mineiro, que já reativou o seu contrato na CBF, sendo publicado no BID(Boletim Informativo da CBF). Manoel já estará na Toca da Raposa nesta quinta-feira, 6 de agosto, mas ainda haverá uma reunião entre o staff do jogador e a diretoria da Raposa para definir o futuro do jogador. O empréstimo do zagueiro ao Trabzonspor terminou no fim de julho, O vínculo de Manoel com o Cruzeiro é válido até o fim deste ano. A passagem de Manoel pelo Trabzonspor não foi boa. Pelo clube turco, o zagueiro jogou apenas uma partida. Ele fez parte do grupo campeão da Copa da Turquia e vice-campeão do Campeonato Turco.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

cruzeiro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados