Tottenham pode oferecer jogadores por Coutinho, diz jornal

O futuro de Coutinho está cada vez mais distante do Barcelona. Após empréstimo ao Bayern de Munique, o brasileiro deseja voltar à jogar na Premier League, liga na qual triunfou com o Liverpool. Com isso, vários clube ingleses sonham em contar com o meia como Newcastle e Tottenham. O último cogita envolver jogadores na negociação para superar os adversários e contar com o atleta na próxima temporada.
Sendo assim, os Spurs podem envolver Tanguy Ndombélé ou Toby Alderweireld, atletas que estão no radar do Barcelona, para facilitar a negociação com o meia brasileiro. Na próxima semana, a diretoria do clube catalão pretende se reunir com o empresário do jogador, Kia Joorabchian, para analisar as ofertas dos clubes ingleses.
Ainda segundo a publicação, o Barcelona "quer e precisa vender" Coutinho em meio à crise imposta pela pandemia global do novo coronavírus. Já o empresário do atleta, não descarta um retorno para a Inglaterra. A reunião entre ambas as partes terá o intuito de analisar as diversas propostas que estão na mesa. Além de Newcastle e Tottenham, Chelsea, Arsenal e Leicester também já sondaram o brasileiro.
Neste sentido, após pagar 145 milhões de euros (R$ 822,4 milhões atualmente) ao Liverpool para contratar o meia há dois anos e meio, o Barcelona agora poderia aceitar propostas entre 80 milhões de euros (R$ 453,7 milhões) e 90 milhões de euros (R$ 510,4 milhões). O futuro segue indefinido para o brasileiro, mas após não ter o sucesso esperado na Espanha e na Alemanha, todos os caminhos o levam a retornar para a Inglaterra e tentar reencontrar o seu bom futebol.E MAIS:De olho no mercado, Inter de Milão quer Héctor Bellerín, diz jornalEm entrevista, Saul Ñíguez afirma: 'Não tenho notícias de nenhum clube, estou focado no Atlético de Madrid'Balotelli decide processar Brescia por não pagar o salário de marçoInter de Milão busca Federico Chiesa, da Fiorentina, para substituir LautaroCavani não diminui pedida salarial: 12 milhões de euros por anoDortmund confirma que quer Achraf Hakimi emprestado por mais um ano E MAIS: