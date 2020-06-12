Tottenham pode oferecer jogadores por Coutinho, diz jornal

Crédito: Christof Stache/AFP

O futuro de Coutinho está cada vez mais distante do Barcelona. Após empréstimo ao Bayern de Munique, o brasileiro deseja voltar à jogar na Premier League, liga na qual triunfou com o Liverpool. Com isso, vários clube ingleses sonham em contar com o meia como Newcastle e Tottenham. O último cogita envolver jogadores na negociação para superar os adversários e contar com o atleta na próxima temporada.

Sendo assim, os Spurs podem envolver Tanguy Ndombélé ou Toby Alderweireld, atletas que estão no radar do Barcelona, para facilitar a negociação com o meia brasileiro. Na próxima semana, a diretoria do clube catalão pretende se reunir com o empresário do jogador, Kia Joorabchian, para analisar as ofertas dos clubes ingleses.

Ainda segundo a publicação, o Barcelona "quer e precisa vender" Coutinho em meio à crise imposta pela pandemia global do novo coronavírus. Já o empresário do atleta, não descarta um retorno para a Inglaterra. A reunião entre ambas as partes terá o intuito de analisar as diversas propostas que estão na mesa. Além de Newcastle e Tottenham, Chelsea, Arsenal e Leicester também já sondaram o brasileiro.