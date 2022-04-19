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Torcidas Organizadas do Grêmio e Internacional são suspensas por 90 dias

Punição ocorreu nesta segunda-feira por conta de confusões nos Gre-Nais do Gauchão...

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 23:36

LanceNet

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Publicado em 

18 abr 2022 às 23:36
Na noite desta segunda-feira, o juiz Marco Aurélio Martins Xavier, do Juizado do Torcedor, suspendeu por 90 dias as organizadas do Grêmio e Internacional.
- VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
O motivo foram as brigas protagonizadas nos Gre-Nais disputados pelo Campeonato Gaúcho, onde até mesmo um dos confrontos acabou suspenso após o ônibus do Grêmio ser atingido por uma pedra.
Pelo lado do Tricolor, Geral do Grêmio, Torcida Jovem, Garra Tricolor e Rasta do Grêmio. Enquanto isso, no Colorado as torcidas Super Fico, Nação Independente, Força Feminina e Camisa 12 estão suspensas.
Por conta da decisão, as torcidas organizadas não poderão expor as faixas nos estádios, entrar com camisas e instrumentos musicais.
Crédito: (Foto:RicardoDuarte/Internacional

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