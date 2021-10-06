futebol

Torcida santista marca presença no CT Rei Pelé para incentivar elenco

Peixe não vence há mais de dois meses no Brasileirão e zona da degola assusta...
06 out 2021 às 20:31

Publicado em 06 de Outubro de 2021 às 20:31

Crédito: Pedro Ernesto Guerra Azevedo / SantosFC
Os jogadores do Peixe receberam muito incentivo dos torcedores santistas na saída do ônibus do CT Rei Pelé para São Paulo, na noite desta quarta-feira (6). A equipe faz o clássico contra o São Paulo nesta quinta-feira, no Morumbi, às 18h30, pelo Campeonato Brasileiro.Entre as músicas características do clube, gritos de apoio como "Vamos ganhar Santos" foram entoados pelos torcedores que compareceram no local.Recentemente, o Santos abraçou a campanha pelos torcedores levantadas nas redes sociais com o #ReageSantos. O presidente Rueda, em reunião com os conselheiros na última terça-feira, pregou união entre diretoria, jogadores a torcida na volta aos estádios.O Peixe não vence há 10 jogos e ocupa a 16ª colocação do Brasileirão, com 24 pontos. Com a partida deste domingo (3) adiada contra o Fluminense, o clube não entrou em campo e viu América-MG e Atlético-GO, concorrentes diretos na luta contra o rebaixamento, vencerem.

