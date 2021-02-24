Torcida prepara mosaico antes de jogo decisivo para o Fluminense: 'Fechados pela Libertadores'

Todos unidos por um único objetivo. É assim que o Fluminense entrará em campo nesta quinta-feira, contra o Fortaleza, às 21h30, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O clube divulgou imagens de um mosaico preparado pela torcida na arquibancada do Maracanã com a frase "fechados pela Libertadores". A vitória, somada a um tropeço do São Paulo, garante a vaga direta para a fase de grupos da competição.
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O mosaico foi feito por torcidas organizadas e movimentos de tricolores. A frase vinha sendo mantida em segredo até a divulgação desta quinta. Os custos foram arcados pelos próprios torcedores, que utilizaram sacolas plásticas nas cores do Fluminense.
Ao longo do campeonato, o Maracanã tem recebido faixas e bandeiras para decorar as partidas do Flu como mandante. Na final da Taça Rio, por exemplo, o grupo "Mobilização Tricolor" já havia feito outro mosaico com "É Pelo Flu", um movimento para aumento de adesões do clube.
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O Fluminense já está garantido pelo menos nas primeiras fases da Libertadores, mas busca uma vaga direta na fase de grupos para aliviar o calendário e não precisar disputar mais partidas eliminatórias. Caso fique em quinto, o Tricolor torce para que o Palmeiras seja campeão da Copa do Brasil sobre o Grêmio.