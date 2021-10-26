Torcida Jovem do Santos faz reunião com Rueda e reforça cobranças

O presidente Andres Rueda recebeu nesta terça-feira (26) membros da direção da maior organizada do Santos, a Torcida Jovem. O encontro foi pautado na atual fase ruim que o clube atravessa, marcando presença na zona de rebaixamento e vindo de dura derrota para o América-MG, na Vila Belmiro.No encontro, os torcedores reforçaram as cobranças exigindo melhorias e mudanças para tirar o Santos da posição incômoda no Campeonato Brasileiro. Também foi informado que o apoio no CT Rei Pelé, na Vila e nos aeroportos vai continuar.

Outra mudança que deve ser confirmada amanhã (27) é a chegada de Edu Dracena para ser o homem forte do futebol do Santos. Após se desligar do Palmeiras, o ex-zagueiro vai acompanhar o elenco todos os dias no CT Rei Pelé, nos jogos e apoiará o time com sua experiência e liderança.Dracena chegou ao Santos em 2009 vindo do Fernerbahçe, da Turquia, sob desconfiança por conta de problemas físicos. Mas com bom futebol, logo ganhou a titularidade e a tarja de capitão da equipe. O zagueiro ficou no Peixe até o final de 2014 e foi um dos líderes do Santos nesses cinco anos em que atuou na Vila Belmiro. Além da Libertadores, venceu o Paulista três vezes, a Copa do Brasil e a Recopa. Com a camisa alvinegra fez 227 jogos e marcou 17 gols.