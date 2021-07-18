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Torcida faz mosaico em homenagem ao aniversário do Fluminense para jogo com o Cerro na Libertadores

Tricolor entra em campo na terça-feira pela partida de volta das oitavas de final da competição; aniversário é na quarta, dia 21...

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 18:50

LanceNet

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Publicado em 

18 jul 2021 às 18:50
Crédito: Reprodução
O Maracanã está pronto para receber a partida entre Fluminense e Cerro Porteño (PAR), no confronto de volta das oitavas de final da Libertadores, na terça-feira. A torcida preparou um mosaico em homenagem ao aniversário de 119 anos do clube, na próxima quarta, na parte superior e inferior do Setor Leste do estádio.
+ Lembra de todos? Veja os últimos uniformes lançados pelo Fluminense
No Paraguai, o Flu venceu por 2 a 0, com gols de Nene e Egídio, ambos no segundo tempo. As equipes disputam uma vaga nas quartas de final e quem avançar encara o vencedor de Vélez Sársfield (ARG) e Barcelona de Guayaquil (EQU).
Veja todos os confrontos da Libertadores​A torcida do Fluminense tem feito diversos mosaicos desde o início da pandemia que são realizados em conjunto entre as torcidas organizadas e movimentos de tricolores. Há uma votação para definir quais são as frases e/ou imagens.

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