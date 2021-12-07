Torcida do Santos esgota os ingressos para o jogo contra o Cuiabá

A torcida do Santos esgotou os ingressos para a partida contra o Cuiabá nesta quinta-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro pela última rodada do Campeonato Brasileiro.Restam aproximadamente 380 ingressos para a torcida da equipe adversária, além dos destinados aos proprietários de cadeiras cativas e camarotes D. Pedro, que voltaram a bater a carteirinha no momento da entrada.É o oitavo jogo com público na Vila, diante o Grêmio, América-MG, Fluminense, Palmeiras e Chapecoense a torcida também esgotou os ingressos. Apenas no jogo contra o Red Bull Bragantino e contra o Fortaleza os ingressos não foram esgotados, mas os jogos foram em dia de semana e tiveram um bom público, com mais de 11 mil pessoas em cada partida.