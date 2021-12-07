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Torcida do Santos esgota os ingressos para o jogo contra o Cuiabá

Peixe precisa de uma vitória na quinta para tentar vaga na Copa Libertadores de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 14:04

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 14:04

A torcida do Santos esgotou os ingressos para a partida contra o Cuiabá nesta quinta-feira, às 21h30min, na Vila Belmiro pela última rodada do Campeonato Brasileiro.Restam aproximadamente 380 ingressos para a torcida da equipe adversária, além dos destinados aos proprietários de cadeiras cativas e camarotes D. Pedro, que voltaram a bater a carteirinha no momento da entrada.É o oitavo jogo com público na Vila, diante o Grêmio, América-MG, Fluminense, Palmeiras e Chapecoense a torcida também esgotou os ingressos. Apenas no jogo contra o Red Bull Bragantino e contra o Fortaleza os ingressos não foram esgotados, mas os jogos foram em dia de semana e tiveram um bom público, com mais de 11 mil pessoas em cada partida.
Crédito: VilaBelmirovaiestarlotadanapartidacontraoCuiabá(Foto:FábioLázaro/Lancepress

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