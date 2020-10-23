Torcida do Palmeiras faz campanha por Heinze; conheça o técnico

Crédito: Divulgação/Vélez Sarsfield

A procura por um técnico continua no Palmeiras e a torcida parece ter elegido seu nome favorito para o cargo: Gabriel Heinze. Na última quinta-feira (22) a #HeinzeNoPalmeiras chegou a ser o assunto mais comentado em todo o Brasil no Twitter.

Heinze é um técnico argentino jovem e muito promissor pelo estilo agressivo que imprime em suas equipes. Com cinco anos de carreira, o ex-zagueiro teve a sua melhor performance com o Vélez Sarsfield, onde ficou de dezembro de 2017 até março de 2020. Antes, passou por Argentinos Juniors e Godoy Cruz, onde iniciou sua trajetória como treinador.

Mais do que seu bom aproveitamento, impressiona a forma como as vitórias de Heinze são construídas. 'El Gringo', como é conhecido, gosta de um futebol que encanta pela beleza e pelos métodos, indo contra a tese de que jogar pelo resultado significa um jogo feio.Heinze tem um estilo de jogo que surpreenderia muitas pessoas no Brasil. As principais características de seus times são a marcação alta, o sufoco na saída de bola adversária e o jogo de posição, no qual os atletas aprendem a se movimentar sem bola para gerar os espaços no ataque.

Adepto das ideias de seu compatriota Marcelo Bielsa, El Gringo preza pela posse de bola - o 'amor por el balón'. A saída de jogo é sempre limpa, com zagueiros construtores, que, após atraírem a marcação, soltam a bola ao trio de meias à frente, gerando superioridade no campo de ataque.Outro ponto importante é o trabalho com as categorias de base. O treinador gosta de formar e trazer atletas mais novos para o elenco profissional.

A maior crítica ao trabalho de Heinze se dá pela falta de conquistas em seu currículo. Porém, seu trabalho no Vélez Sarsfield foi tratado pela imprensa argentina como vencedor, uma vez que o treinador foi capaz de recuperar o clube em frangalhos e ainda conseguiu render muito dinheiro (40 milhões de euros) em vendas das promessas da base para a Europa.

Um fato curioso sobre o estilo de Gabriel Heinze é a dificuldade dele em se relacionar com a imprensa. O treinador chegou a confrontar jornalistas argentinos durante uma coletiva no Vélez Sarsfield.Por outro lado, o ex-zagueiro ficou marcado por ser um eterno defensor de seu elenco, se satisfazendo em trabalhar com o que tem em mãos, sem exigir novas contratações. Se não consegue extrair a melhor performance técnica do atleta, Heinze procura fazer o jogador compensar pela entrega física.

Em um futebol onde o resultado precisa ser sempre imediato, sem qualquer paciência de diretoria e torcida, o treinador indica ter soluções para se adaptar e impor o seu estilo rapidamente no Palmeiras.