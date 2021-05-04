Torcida do Junior Barranquilla solicita suspensão ou adiamento de jogo contra o Fluminense; entenda

O Fluminense pode ter mais um problema fora dos gramados na Libertadores. Isso porque a "Frente Rojiblanco Sur 1998", torcida Organizada do Junior Barranquilla, solicitou a suspensão ou o adiamento da partida. Em nota oficial, a torcida faz críticas ao governo colombiano, os classifica como "fascistas" e destaca que pode impedir o deslocamento do ônibus da equipe até o estádio.> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores "Solicitamos a suspensão ou adiamento da partida da Copa Conmebol Libertadores entre Junior Barranquilla e Fluminense que seria realizada no dia 6 de maio de 2021, às 17h (horário local), no estádio Romelio Martínez, já que estamos plenamente convencidos que a situação atual do país não é a melhor e fazemos como um chamado de um protesto diante de um governo criminoso e fascista que, através de forças letais do estado, estão torturando, matando e desaparecendo com milhares de jovens que saem para protestar por seus direitos constitucionais.