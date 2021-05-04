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Torcida do Junior Barranquilla solicita suspensão ou adiamento de jogo contra o Fluminense; entenda

Em nota oficial, a torcida faz críticas ao governo colombiano, os classifica como 'fascistas' e destaca que pode impedir o deslocamento do ônibus da equipe até o estádio...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 13:21

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 13:21
Crédito: Divulgação
O Fluminense pode ter mais um problema fora dos gramados na Libertadores. Isso porque a "Frente Rojiblanco Sur 1998", torcida Organizada do Junior Barranquilla, solicitou a suspensão ou o adiamento da partida. Em nota oficial, a torcida faz críticas ao governo colombiano, os classifica como "fascistas" e destaca que pode impedir o deslocamento do ônibus da equipe até o estádio.> Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores "Solicitamos a suspensão ou adiamento da partida da Copa Conmebol Libertadores entre Junior Barranquilla e Fluminense que seria realizada no dia 6 de maio de 2021, às 17h (horário local), no estádio Romelio Martínez, já que estamos plenamente convencidos que a situação atual do país não é a melhor e fazemos como um chamado de um protesto diante de um governo criminoso e fascista que, através de forças letais do estado, estão torturando, matando e desaparecendo com milhares de jovens que saem para protestar por seus direitos constitucionais.
Se não suspenderem a partida, nós da FRENTE ROJIBLANCO SUR 1998, vamos ser obrigados a não permitir o deslocamento dos ônibus dos jogadores até o estado, muito menos que se realize a partida por nenhuma circunstância, já que convocaremos a todos os nossos integrantes, aliados, simpatizantes e toda a sociedade que, hoje em dia, luta e resiste dia a dia em cada dia de protestos para que a dita partida não se realize.
Que ninguém duvide que amamos y adoramos ver as partidas da nossa equipe de alma, mas hoje em dia, está primeiro a luta e o sentimento de um país."

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