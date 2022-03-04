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Torcida do Flamengo brinca com semelhança entre uniforme do clube de 2021 e o novo do Atlético-GO

Manto 3 do Fla foi lançado em agosto do ano passado; confira as reações nas redes sociais...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 17:00

Publicado em 04 de Março de 2022 às 17:00

O Atlético-GO tem divulgado os novos uniformes de treino da equipe goiana, e muitos torcedores do Flamengo constataram as semelhanças entre a camisa predominante preta com a do clube carioca, o Manto 3 de 2021, lançado em agosto, mais especificamente. A situação rendeu diversos comentários nas redes sociais, nesta sexta.O meme "copia, só não faz igual" pôde ser lido em muitos comentários em perfis voltados para a torcida do Fla. Cabe lembrar que o Atlético-GO tem como fornecedora de material esportivo a Dragão Premium, marca própria do clube.
Já o Flamengo tem a Adidas como segmento, e na camisa feita no ano passado contava com urubus em origami, algo que que o novo uniforme do Atlético parece ter tido, no mínimo, uma inspiração.
Crédito: Semelhançasentreascamisas(Fotos:BrunoCorsino/ACG-Reprodução

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