Torcida do Flamengo brinca com semelhança entre uniforme do clube de 2021 e o novo do Atlético-GO

O Atlético-GO tem divulgado os novos uniformes de treino da equipe goiana, e muitos torcedores do Flamengo constataram as semelhanças entre a camisa predominante preta com a do clube carioca, o Manto 3 de 2021, lançado em agosto, mais especificamente. A situação rendeu diversos comentários nas redes sociais, nesta sexta.O meme "copia, só não faz igual" pôde ser lido em muitos comentários em perfis voltados para a torcida do Fla. Cabe lembrar que o Atlético-GO tem como fornecedora de material esportivo a Dragão Premium, marca própria do clube.