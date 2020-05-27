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Torcida do Flamengo briga pelo status de 'melhor do mundo' em enquete internacional; saiba mais

Rubro-negros, em votação promovida pelo jornal 'Marca', se encontram na quarta colocação, atualmente. Clube de Marrocos está no topo, com quase 2 milhões de votos...
LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 19:13

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 19:13

Crédito: Paula Reis/Flamengo
Com cerca de 40 milhões de representantes, segundo pesquisas mais recentes, a torcida do Flamengo está na briga nas primeiras posições pelo status de "melhor do mundo" em enquete do jornal espanhol "Marca" - iniciada na última segunda-feira. Neste momento, os torcedores rubro-negros estão na quarta colocação, com aproximadamente 92 mil votos.
Atualmente, o top-3 de torcidas, em ordem decrescente, é formado por Raja Casablanca (Marrocos), Al Ahly (Egito) e Zamalek (Egito), que somam 1,9 milhão, 426 mil e 131 mil votos, respectivamente.
- Por alguns meses, os estádios de todo o planeta sentirão falta de seus torcedores em jogos de portas fechadas. Obviamente, a contagem regressiva começou para que os campos de futebol fiquem novamente cheios dos fãs mais imponentes do mundo. Qual é a melhor? - questionou a publicação, ainda sem externar a duração da enquete.
Ao todo, 40 torcidas de clubes de todos os continentes estão disputando a eleição, sendo que, representando o Brasil, além de Flamengo, estão as seguintes agremiações: Corinthians, Grêmio e Palmeiras.
Vote aqui. E MAIS:Jornal diz que Balotelli deixará o Brescia e afirma que Brasil é o provável destinoPet em 2001 ou Gabigol em 2019? O ídolo sérvio compara as emoções: 'Me senti como aqueles torcedores'Ao L!, Pet fala sobre gol que marcou geração de torcedores e jogadores do elenco do Flamengo: 'É uma honra'19 anos do 'Gol do Pet': veja por onde andam os campeões do Fla de 2001Na América, Flamengo lidera interações nas redes sociais em 2020; clube chega a 1 milhão no TikTok E MAIS:

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