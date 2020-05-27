Torcida do Flamengo briga pelo status de 'melhor do mundo' em enquete internacional; saiba mais

Crédito: Paula Reis/Flamengo

Com cerca de 40 milhões de representantes, segundo pesquisas mais recentes, a torcida do Flamengo está na briga nas primeiras posições pelo status de "melhor do mundo" em enquete do jornal espanhol "Marca" - iniciada na última segunda-feira. Neste momento, os torcedores rubro-negros estão na quarta colocação, com aproximadamente 92 mil votos.

Atualmente, o top-3 de torcidas, em ordem decrescente, é formado por Raja Casablanca (Marrocos), Al Ahly (Egito) e Zamalek (Egito), que somam 1,9 milhão, 426 mil e 131 mil votos, respectivamente.

- Por alguns meses, os estádios de todo o planeta sentirão falta de seus torcedores em jogos de portas fechadas. Obviamente, a contagem regressiva começou para que os campos de futebol fiquem novamente cheios dos fãs mais imponentes do mundo. Qual é a melhor? - questionou a publicação, ainda sem externar a duração da enquete.

Ao todo, 40 torcidas de clubes de todos os continentes estão disputando a eleição, sendo que, representando o Brasil, além de Flamengo, estão as seguintes agremiações: Corinthians, Grêmio e Palmeiras.