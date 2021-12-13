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Torcida do Botafogo 'invade' redes sociais de Elkeson, que dobra número de seguidores

Atacante, de saída do futebol chinês, é o 'sonho de consumo' da diretoria do Alvinegro no mercado da bola para a temporada 2022...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 09:00

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 09:00

Demorou pouco tempo para a torcida do Botafogo ficar empolgada com a possibilidade de Elkeson jogar no clube em 2022 - as negociações estão em contato bem inicial, como o LANCE! adiantou no último domingo. As redes sociais do atacante foram "invadidas" por botafoguenses. + Botafogo sonha com Elkeson: saiba as contratações, saídas e sondagens do clube para 2022
Horas depois da divulgação da notícia, o número de seguidores de Elkeson no Instagram mais que dobrou - saiu de 1.100 para mais de 2700. A última foto que o jogador postou, uma foto ao lado de Oscar, ultrapassou 4000 mil comentários, enquanto que as outras publicações não passaram de 500 interações com os usuários da rede.
Boa parte desses comentários eram de torcedores do Botafogo. "Vem", "volta", "Botafogo" eram algumas das palavras comumente vistas na publicação de Elkeson - ou Ai Kesen, nome que adotou após ter assumido a cidadania chinesa para atuar pela seleção asiática.
Apesar da empolgação da torcida, o Botafogo ainda está bem longe de concluir as negociações com o jogador. Tudo está em estágio inicial, com clube e estafe do atleta tendo apenas conversas primárias. De qualquer jeito, parece que a torcida já aprovou a possível contratação.
Crédito: ElkesonjogounoBotafogoem2011e2012(Foto:WagnerMeier/AGIF

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