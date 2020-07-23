Torcedores quebram portões do Palmeiras após derrota em Dérbi

Crédito: Portões de entrada na sede social do Palmeiras, na rua Palestra Itália, foram danificados (Agência Palmeiras

A derrota por 1 a 0 para o Corinthians gerou vandalismo na sede social do Palmeiras. Depois do clássico, disputado em Itaquera, ainda no final da noite de quarta-feira, torcedores quebraram os portões da entrada do clube na rua Palestra Itália. A ação durou poucos minutos, e deixou estragos.

Pouco mais de uma dezena de torcedores acertaram seguidos chutes nos portões. Um deles chegou a abrir e vândalos entraram no clube. Até o momento, foram registrados alguns equipamentos quebrados, como televisores, além dos danos ao portão.A partida contra o Corinthians ocorreu depois de o Palmeiras ficar sem entrar em campo desde 14 de março. A equipe comandada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo perdeu por 1 a 0, com gol do zagueiro Gil, aos 14 minutos do primeiro tempo, em Itaquera. O Dérbi foi válido pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.