futebol

Torcedores do Santos lançam sal grosso na Vila Belmiro antes de jogo decisivo

Peixe entra em campo na tarde deste sábado (19), contra o Água Santa, ao mesmo tempo lutando contra o rebaixamento e pela classificação às quartas de final do Paulistão...
19 mar 2022 às 16:09

> TABELA - Confira e simule os próximos jogos do Paulistão
Dentro do estádio o responsável por jogar o sal grosso foi novamente Israel, que ficou famoso no ano passado lançando o sal no monitor do VAR na vitória santista contra o Grêmio, na reta final do último Campeonato Brasileiro, em 2021, quando o Peixe lutava contra o rebaixamento. O autor da lance de superstição é funcionário da empresa terceirizada que distribuiu lanches no estádio santista.
- Se não vai no campo, vai pela fé - disse Israel Melo ao LANCE! Dessa vez Alvinegro Praiano entra em campo às 16h, deste sábado (19) tanto com chances de cair para a Série A2 do Estadual, quanto com possibilidades de classificação às quartas de final da competição.
Para não cair, o Santos depende de si. Até mesmo um empate contra o Água Santa livre o Alvinegro Praiano do descenso.
Já para avançar de fase, o Peixe precisa vencer e torcer para o Santo André pelo menos empatar contra o Água Santa, no Bruno José Daniel, no ABC Paulista.

