Torcedores do Palmeiras protestam contra escolha de Luiz Flávio de Oliveira na sede da FPF

A escolha de Luiz Flávio de Oliveira para apitar o segundo jogo final do Campeonato Paulista não foi bem recebida por um grupo de torcedores do Palmeiras.
Eles foram até a sede da Federação Paulista de Futebol criticar a entidade e xingaram o árbitro. Em uma faixa escreveram: "Cadê o sorteio no apito?". Vale lembrar que desde o começo da temporada a FPF e a definição da escala é feita pela Comissão de Arbitragem.
Um grupo formado por cinco pessoas analisa o desempenho dos árbitros com a ajuda de avaliadores que formam a equipe de arbitragem de cada partida. Ana Paula Oliveira, ex-assistente Fifa, é a responsável.
A mudança do sorteio para audiência pública teve aprovação dos clubes no Conselho Técnico. A CBF começou a adotar o mesmo critério no ano passado.