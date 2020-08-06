Torcedores do Palmeiras protestam contra escolha de Luiz Flávio de Oliveira na sede da FPF

Crédito: Torcedores do Palmeiras protestaram contra a escolha de Luiz Flávio de Oliveira (Reprodução

A escolha de Luiz Flávio de Oliveira para apitar o segundo jogo final do Campeonato Paulista não foi bem recebida por um grupo de torcedores do Palmeiras.

Eles foram até a sede da Federação Paulista de Futebol criticar a entidade e xingaram o árbitro. Em uma faixa escreveram: "Cadê o sorteio no apito?". Vale lembrar que desde o começo da temporada a FPF e a definição da escala é feita pela Comissão de Arbitragem.

Um grupo formado por cinco pessoas analisa o desempenho dos árbitros com a ajuda de avaliadores que formam a equipe de arbitragem de cada partida. Ana Paula Oliveira, ex-assistente Fifa, é a responsável.