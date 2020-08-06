Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Torcedores do Palmeiras protestam contra escolha de Luiz Flávio de Oliveira na sede da FPF
futebol

Torcedores do Palmeiras protestam contra escolha de Luiz Flávio de Oliveira na sede da FPF

Grupo foi até o prédio da Federação Paulista de Futebol logo depois da divulgação do nome do árbitro para comandar o segundo jogo da final do campeonato, no Allianz Parque...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 ago 2020 às 16:09

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 16:09

Crédito: Torcedores do Palmeiras protestaram contra a escolha de Luiz Flávio de Oliveira (Reprodução
A escolha de Luiz Flávio de Oliveira para apitar o segundo jogo final do Campeonato Paulista não foi bem recebida por um grupo de torcedores do Palmeiras.
Eles foram até a sede da Federação Paulista de Futebol criticar a entidade e xingaram o árbitro. Em uma faixa escreveram: "Cadê o sorteio no apito?". Vale lembrar que desde o começo da temporada a FPF e a definição da escala é feita pela Comissão de Arbitragem.
Um grupo formado por cinco pessoas analisa o desempenho dos árbitros com a ajuda de avaliadores que formam a equipe de arbitragem de cada partida. Ana Paula Oliveira, ex-assistente Fifa, é a responsável.
A mudança do sorteio para audiência pública teve aprovação dos clubes no Conselho Técnico. A CBF começou a adotar o mesmo critério no ano passado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde
Imagem de destaque
Yasmin Brunet revela ter perdido 25 kg em tratamento contra lipedema

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados