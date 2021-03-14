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Torcedores do Flamengo relatam problemas para acessar a FlaTV+

Pela terceira rodada da Taça Guanabara, Flamengo enfrenta o Fluminense neste domingo...

Publicado em 14 de Março de 2021 às 17:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mar 2021 às 17:25
Crédito: Reprodução
Os torcedores do Flamengo relataram novos problemas para acessar à FlaTV+, plataforma de streaming do clube da Gávea, ao tentarem acessar o serviço neste domingo, quando o time enfrenta o Fluminense e a transmissão será exclusiva pelos programas de pay-per-view. Mesmo respeitando a orientação dada, de acessar o serviço com antecedência, há rubro-negros que não estão tendo sucesso. O Fla-Flu 431, pelo Carioca, começa às 18h, no Maracanã.
Confira abaixo alguns relatos dos torcedores, em resposta a uma publicação do Flamengo nas redes sociais, sobre o serviço de streaming da FlaTV+: Este não é o primeiro jogo no qual o serviço de streaming do Flamengo é criticado pelos torcedores. Na estreia do Campeonato Carioca, os rubro-negros também tiveram dificuldades com o acesso e o sinal chegou a cair durante a partida contra o Nova Iguaçu. Segundo outros relatos, o sinal voltou, porém seguiu instável. O clube chegou a corrigir a justificativa para o contratempo.

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