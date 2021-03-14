Torcedores do Flamengo relatam problemas para acessar a FlaTV+

Os torcedores do Flamengo relataram novos problemas para acessar à FlaTV+, plataforma de streaming do clube da Gávea, ao tentarem acessar o serviço neste domingo, quando o time enfrenta o Fluminense e a transmissão será exclusiva pelos programas de pay-per-view. Mesmo respeitando a orientação dada, de acessar o serviço com antecedência, há rubro-negros que não estão tendo sucesso. O Fla-Flu 431, pelo Carioca, começa às 18h, no Maracanã.

Confira abaixo alguns relatos dos torcedores, em resposta a uma publicação do Flamengo nas redes sociais, sobre o serviço de streaming da FlaTV+: Este não é o primeiro jogo no qual o serviço de streaming do Flamengo é criticado pelos torcedores. Na estreia do Campeonato Carioca, os rubro-negros também tiveram dificuldades com o acesso e o sinal chegou a cair durante a partida contra o Nova Iguaçu. Segundo outros relatos, o sinal voltou, porém seguiu instável. O clube chegou a corrigir a justificativa para o contratempo.