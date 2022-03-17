Torcedores do Flamengo formam fila na Gávea para comprar ingressos da segunda semifinal do Carioca

Com o início da venda de ingressos para o jogo de volta das semifinais do Carioca, torcedores do Flamengo formaram filas desde a manhã desta quinta-feira na Gávea, Maracanã e em outros pontos de troca. Para essa partida, o rubro-negro é o mandante, e a torcida poderá carregar seus bilhetes através do cartão de sócio.- Todos os torcedores que efetuarem a compra do ingresso para o jogo Flamengo x Vasco do próximo domingo pela internet (independentemente do setor) deverão realizar a retirada do ingresso físico em um dos pontos de troca disponíveis. Já os sócios-torcedores com cartão-ingresso ativo deverão carregar a compra no respectivo cartão e usá-lo no acesso ao estádio - reforçou o Flamengo

No primeiro jogo das semifinais, o Flamengo conquistou a vitória por 1 a 0, nesta última quarta-feira, com gol de Gabigol, de pênalti. De acordo com o regulamento do Estadual, os rubro-negros tem a vantagem de dois resutlados iguais por ter tido uma campanha superior na Taça Guanabara. Sendo assim, o Cruz-Maltino só avança à decisão se vencer por dois gols de diferença.

Vale lembrar que o Flamengo terminou a Taça Guanabara na segunda colocação, atrás apenas do Fluminense. O Vasco, por sua vez, ficou com a terceira posição, à frente do Botafogo, que encara o Tricolor a partir de segunda-feira, na outra chave das semifinais.

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A partida de volta está marcada também para o Maracanã, no próximo domingo, às 16h. Esse será o terceiro "Clássico dos Milhões" da temporada, sendo que nos dois primeiros o Flamengo venceu. Na Taça Guabanara, o Rubro-Negro saiu de campo com os três pontos ao vencer por 2 a 1, e na última quarta derrotou o rival por 1 a 0, no primeiro jogo das semifinais.