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Torcedores do Flamengo compram ingresso para setor sul, do Atlético-MG; diretoria do Galo contesta

Por causa dessa situação, a polícia realocou os rubro-negros no setor oeste, que é misto; eram aproximadamente 300 torcedores do Flamengo...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 fev 2022 às 14:54
A bola ainda não rolou para Atlético-MG e Flamengo, pela Supercopa do Brasil, mas já houve confusão do lado de fora da Arena Pantanal, neste domingo. Isso porque rubro-negros compraram ingressos para o setor sul do estádio, que pertence exclusivamente aos torcedores do Galo. > Arena Pantanal é preparada para receber Atlético-MG x Flamengo; veja fotos!Inicialmente, foi permitida a entrada, mas a diretoria atleticana contestou essa liberação. Assim, a policia realocou os flamenguistas para o setor oeste, que é misto - foram aproximadamente 300 rubro-negros.
Além dessa situação os portões foram abertos com 1h de atraso, o que acarretou na formação de enormes filas. Enquanto a partida não começa, o LANCE! acompanha tudo diretamente da Arena Pantanal em tempo real (clique aqui e veja).
Crédito: Portõesforamabertoscom1hdeatraso(Foto:MatheusDantas/LANCE!

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