Torcedores do Flamengo compram ingresso para setor sul, do Atlético-MG; diretoria do Galo contesta

A bola ainda não rolou para Atlético-MG e Flamengo, pela Supercopa do Brasil, mas já houve confusão do lado de fora da Arena Pantanal, neste domingo. Isso porque rubro-negros compraram ingressos para o setor sul do estádio, que pertence exclusivamente aos torcedores do Galo. > Arena Pantanal é preparada para receber Atlético-MG x Flamengo; veja fotos!Inicialmente, foi permitida a entrada, mas a diretoria atleticana contestou essa liberação. Assim, a policia realocou os flamenguistas para o setor oeste, que é misto - foram aproximadamente 300 rubro-negros.