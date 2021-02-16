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Torcedores do Barcelona soltam fogos em frente ao hotel do PSG

Grupo de torcedores tentou atrapalhar o sono dos atletas franceses na madrugada do duelo decisivo pelas oitavas de final da Champions League nesta terça-feira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2021 às 11:52

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 11:52

Crédito: Time do PSG teve madrugada conturbada por conta de torcedores rivais (FRANCK FIFE / AFP
Torcedores do Barcelona atrapalharam o sono dos jogadores do Paris Saint-Germain com o lançamento de fogos nos arredores do hotel em que o time francês está hospedado durante a madrugada. Não há informações se o objetivo do grupo teve sucesso, mas é possível ouvir fortes estrondos por vídeos.Na última segunda-feira, o elenco do PSG foi recebido com insultos por alguns fãs blaugranas que protestavam por conta do assédio do clube de Paris a Lionel Messi, principal nome da história culé. Nasser Al-Khelaifi, presidente da entidade francesa, foi o principal alvo dos torcedores, mas não deu declarações sobre o episódio.
> Veja a tabela da Champions League
Apesar da pandemia, está sendo organizado um evento para receber o ônibus dos jogadores do Barcelona no Camp Nou e dar um último apoio aos atletas antes do confronto pelas oitavas de final da Champions League. A partida está marcada para esta terça-feira, às 17h (horário de Brasília).

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