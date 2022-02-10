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Torcedores de Fluminense e Botafogo têm dificuldade para entrar no Nilton Santos em jogo do Carioca

Troca de ingressos complicada durante os últimos dias e compra demorada resultam em longas filas nos arredores do Estádio Nilton Santos minutos antes da bola rolar...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 20:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 20:06
A bola rola para Fluminense e Botafogo, jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, mas nem todos os torcedores que compraram ingresso conseguem assistir. Longas filas nos arredores do Estádio Nilton Santos e demora para as trocas de bilhetes marcam a realidade de tricolores e botafoguenses na noite desta quinta-feira. Existem longas filas para trocas e compras de ingressos nos setores Leste, destinado ao Botafogo, e Oeste, do Fluminense. Apesar de uma quantidade considerável de guichês funcionando, não há organização de divisão de pessoas que estão na fila para troca e outra que está para compra na hora.
Com a exigência do comprovante de vacinação da Covid-19 em dia, o tempo para ter o ingresso em mãos se torna ainda maior. Com 5 minutos de bola rolando, por exemplo, muitos torcedores ainda estão fora do estádio na espera de ver os jogadores em campo.Os últimos dias foram de dificuldade quanto o assunto de ingressos. O Botafogo, inclusive, reclamou sobre os horários disponíveis que a torcida tinha para trocar as entradas - inclusive, esse foi um dos motivos para o clube publicar uma nota afirmando que está revisando as regras de aluguel do Estádio Nilton Santos.
Apesar de mandante, o Fluminense obedece muitas das regras da Ferj, que organiza o Campeonato Carioca. Dos preços dos ingressos à forma de troca, tanto os torcedores do Tricolor quanto do Alvinegro sofrem com essas questões.
Crédito: NiltonSantosminutosantesdocomeçodapartida(Foto:LuizaSá/LANCE!

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