Torcedores de Fluminense e Botafogo têm dificuldade para entrar no Nilton Santos em jogo do Carioca

A bola rola para Fluminense e Botafogo, jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, mas nem todos os torcedores que compraram ingresso conseguem assistir. Longas filas nos arredores do Estádio Nilton Santos e demora para as trocas de bilhetes marcam a realidade de tricolores e botafoguenses na noite desta quinta-feira. Existem longas filas para trocas e compras de ingressos nos setores Leste, destinado ao Botafogo, e Oeste, do Fluminense. Apesar de uma quantidade considerável de guichês funcionando, não há organização de divisão de pessoas que estão na fila para troca e outra que está para compra na hora.

Com a exigência do comprovante de vacinação da Covid-19 em dia, o tempo para ter o ingresso em mãos se torna ainda maior. Com 5 minutos de bola rolando, por exemplo, muitos torcedores ainda estão fora do estádio na espera de ver os jogadores em campo.Os últimos dias foram de dificuldade quanto o assunto de ingressos. O Botafogo, inclusive, reclamou sobre os horários disponíveis que a torcida tinha para trocar as entradas - inclusive, esse foi um dos motivos para o clube publicar uma nota afirmando que está revisando as regras de aluguel do Estádio Nilton Santos.

Apesar de mandante, o Fluminense obedece muitas das regras da Ferj, que organiza o Campeonato Carioca. Dos preços dos ingressos à forma de troca, tanto os torcedores do Tricolor quanto do Alvinegro sofrem com essas questões.