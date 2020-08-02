Tombense vence a Caldense e fica muito perto da final do Mineiro

A primeira semifinal do Campeonato Mineiro teve o Tombense vencedor no jogo de ida, contra a Caldense, neste domingo, 2 de agosto, 11h, no Independência. O time de Tombos fez 1 a 0 na Veterana, gol do lateral-esquerdo João Paulo, aos 14 minutos do primeiro tempo.

Com o resultado, o Tombense tem a vantagem de jogar por um empate ou derrota de até um gol de diferença para chegar a uma inédita final do Campeonato Mineiro em seus mais de 100 anos de história. A partida teve bons momentos, mas o elenco mais entrosado e fisicamente melhor do Tombense fez a diferença na manhã de domingo em BH. A Caldense lutou, mas prevaleceu a melhor qualidade do time da Zona da Mata mineira, que fez o gol e controlou o jogo na maior parte do tempo.