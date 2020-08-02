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futebol

Tombense vence a Caldense e fica muito perto da final do Mineiro

O time de Tombos marcou 1 a 0 sobre a Veterana, gol do lateral João Paulo, abrindo boa vantagem no duelo de volta, quarta-feira, 5 de agosto...
LanceNet

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Publicado em 

02 ago 2020 às 13:38

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 13:38

Crédito: O Tombense marcou com João Paulo e está a um empate da finald o Mineiro-(Yuri Laurindo/Arena Independência
A primeira semifinal do Campeonato Mineiro teve o Tombense vencedor no jogo de ida, contra a Caldense, neste domingo, 2 de agosto, 11h, no Independência. O time de Tombos fez 1 a 0 na Veterana, gol do lateral-esquerdo João Paulo, aos 14 minutos do primeiro tempo.
Com o resultado, o Tombense tem a vantagem de jogar por um empate ou derrota de até um gol de diferença para chegar a uma inédita final do Campeonato Mineiro em seus mais de 100 anos de história. A partida teve bons momentos, mas o elenco mais entrosado e fisicamente melhor do Tombense fez a diferença na manhã de domingo em BH. A Caldense lutou, mas prevaleceu a melhor qualidade do time da Zona da Mata mineira, que fez o gol e controlou o jogo na maior parte do tempo.
A partida de volta será quarta-feira, 5 de agosto, às 16h, também no estádio do Horto, quando se conhecerá o primeiro finalista do Estadual de Minas. A Caldense só se classifica se vencer por dois ou mais gols de diferença sobre o rival, que fez a melhor campanha da primeira fase.

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