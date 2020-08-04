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Tombense e Caldense definem, em duelo nesta quarta-feira, quem será o primeiro finalista do Mineiro 2020

As duas equipes se encaram novamente no Independência, abrindo a rodada dupla das semifinais. O time de Tombos pode perder por um de diferença ou empatar que avança...
LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 16:14

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 16:14

Crédito: A equipe da Zona da Mata Mineira tem boa vantagem no confronto diante da Veterana e pode chegar à inédita final-(Yuri Laurindo/Arena Independência
O primeiro finalista do Campeonato Mineiro de 2020 será conhecido nesta quarta-feira, 5 de agosto. Ele sairá do duelo entre Tombense e Caldense, que se enfrentam pela partida de volta das semifinais do Estadual às 16h, no Independência, em BH. Os times do interior tiveram de jogar os dois jogos na capital mineira porque seus estádios, em Tombos e Poços de Caldas, não conseguiram homologação para receber o sistema do VAR. Por isso, as duas equipes abrirão a rodada dupla no Horto, que terá às 21h30 o clássico América-MG e Atlético-MG, que decidirão a segunda vaga para a final do Mineiro 2020. No confronto de ida, o Tombense, melhor time da primeira fase, tem a vantagem de um empate ou ainda perder o jogo por uma diferença de um gol, já que venceu a partida do último domingo, 2, por 1 a 0, gol do lateral-esquerdo João Paulo. A Veterana não terá opção, a não ser buscar um triunfo por dois ou mais gols de diferença para voltar à final do Mineiro, depois de cinco anos, quando, em 2015, ficou com o vice-campeonato ao ser derrotada pelo Galo na grande final. Tombense e Caldense terá a arbitragem de Ricardo Marques Ribeiro, que será auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Marconi Helbert Vieira. Com os finalistas do Estadual definidos nesta quarta-feira, faltará conhecer as datas dos jogos finais, já que neste fim de semana se inicia o Campeonato Brasileiro. E, com exceção da Caldense, os outros três semifinalistas terão compromissos nacionais pelas Séries A, B e C.

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