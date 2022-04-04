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futebol

'Toma, Trikas!': Dudu zoa São Paulo após goleada

Atacante foi destaque na vitória palmeirense que rendeu o título paulista ao clube...
LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2022 às 10:27

Publicado em 04 de Abril de 2022 às 10:27

Após a goleada por 4 a 0 sobre o São Paulo, no domingo (4), no Allianz Parque, em partida que rendeu o título do Campeonato Paulista ao Palmeiras, Dudu, um dos grandes destaques do jogo, não perdeu a oportunide de zoar o rival.- 'Mais uma! 4 a 0. Toma, Trikas!', disse o camisa 7 do Verdão.Dudu foi um dos responsáveis pelo grande jogo do Palmeiras. Os três primeiros gols do Alviverde se originaram em jogadas construídas pelo lado direito do ataque, o qual o jogador ocupava. No terceiro gol, marcado por Raphael Veiga, ele deu passe de calcanhar no início da jogada, recebeu de volta, driblou Diego Costa e ajeitou para o camisa 23 do Verdão empurrar para o fundo das redes.> Palmeiras campeão Paulista! Baixe a revista pôster do título do Verdão Maior ídolo do atual elenco e um dos maiores da história do Palmeiras, o camisa 7 conquistou pela primeira vez o título do Paulistão com a camisa do clube dentro de campo, já que fora ele chegou a receber a medalha pela conquista de 2020. Dessa forma, cada vez mais protagonista, Dudu agora tem todas as taças relevantes em nível nacional e continental atuando pelo Verdão.
Crédito: DuduzoouoSãoPauloapóstítulo(Foto:Divulgação/Palmeiras

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