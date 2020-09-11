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'Todo respeito ao pai, mas Messi precisava de um profissional ao lado', afirma Hernán Crespo

Em entrevista à TYC Sports, ex-centroavante argentino dos anos 90, e atual treinador do Defensa Justicia, comenta sobre o conflito entre Lionel Messi e Barcelona...

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 18:19

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2020 às 18:19
Crédito: Lluis Gene/AFP
Em entrevista à TYC Sports, ex-centroavante argentino, atual treinador do Defensa Justicia, Hernán Crespo, comentou sobre o conflito entre Lionel Messi e Barcelona e afirmou que faltou ao jogador um empresário que conduzisse melhor o processo.
Para o argentino, o pai do craque, Jorge Messi, não tem experiência para conversar com o clube sobre a situação entre ambas as partes, já que desde que chegou ao Barcelona, ele apenas ajudou na renovação de contrato do filho. - Com todo o respeito pelo pai, parece-me que, nestas circunstâncias, o Messi precisava de um profissional ao lado. Ter um agente, profissional, a dizer as coisas... É diferente de ser o pai. Não sei quantas vezes o Jorge Messi se sentou à mesa para discutir algum conflito. Renovar o contrato do Leo é simples, não é necessária tanta experiência, o pior é quando se passa algo como o que se passou - apontou Crespo.
Vale lembrar, que após a humilhante derrota por 8 a 2 para o Bayern de Munique, que resultou na eliminação do clube catalão na Champions League 2019/20, o craque argentino deu a entender que queria sair após 20 anos defendendo as cores do Barcelona. No entanto, após a novela, Messi, aos 33 anos, permaneceu, mas pode sair de graça em junho de 2021.

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