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futebol

TJD-RJ denuncia Fluminense por racismo e Flamengo por homofobia

Procuradoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concluiu inquérito e oficializou denúncia contra os clubes por casos que aconteceram no clássico pelo Carioca...
LanceNet

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Publicado em 

04 mar 2022 às 22:41

Publicado em 04 de Março de 2022 às 22:41

O Fluminense foi denunciado oficialmente por racismo no caso envolvendo Gabigol e o Flamengo por cânticos homofóbicos contra os tricolores, pela Procuradoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJD-RJ). Os episódios ocorreram no clássico entre os clubes no dia 6 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca. As informações são do "ge".O Tricolor e o Rubro-Negro foram enquadrados no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ele diz respeito a "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".
Ainda não há uma data prevista para o julgamento. Os clubes podem ser punidos com multa de R$ 100 a R$ 1 mil, além da perda de três pontos no Carioca.
Vitinho e Calegari podem ser punidos
Envolvidos em uma confusão que resultou em suas expulsões, Vitinho e Calegari podem ser punidos com gancho. Além da suspensão automática de um jogo, os dois foram denunciados pelo Procuradoria do STJD e serão julgados por atos no clássico.
Denunciado por ter dado um soco no jogador do Fluminense, Vitinho foi enquadrado no no artigo 254-A do CBJD. Já o lateral tricolor foi enquadrado no no artigo 250 do CBJD, sendo acusado de dar um empurrão no Rubro-Negro. Vitinho pode pegar uma punição de quatro a 12 jogos de suspensão, enquanto Calegari pode ter gancho de uma a três partidas.
Crédito: ClássicoentreosclubespeloCariocafoipararnoTribunal(Foto:LUCASMERÇON/FLUMINENSEF.C.

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