TJD-RJ denuncia Fluminense por racismo e Flamengo por homofobia

O Fluminense foi denunciado oficialmente por racismo no caso envolvendo Gabigol e o Flamengo por cânticos homofóbicos contra os tricolores, pela Procuradoria do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJD-RJ). Os episódios ocorreram no clássico entre os clubes no dia 6 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca. As informações são do "ge".O Tricolor e o Rubro-Negro foram enquadrados no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ele diz respeito a "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência".

Ainda não há uma data prevista para o julgamento. Os clubes podem ser punidos com multa de R$ 100 a R$ 1 mil, além da perda de três pontos no Carioca.

Vitinho e Calegari podem ser punidos

Envolvidos em uma confusão que resultou em suas expulsões, Vitinho e Calegari podem ser punidos com gancho. Além da suspensão automática de um jogo, os dois foram denunciados pelo Procuradoria do STJD e serão julgados por atos no clássico.

Denunciado por ter dado um soco no jogador do Fluminense, Vitinho foi enquadrado no no artigo 254-A do CBJD. Já o lateral tricolor foi enquadrado no no artigo 250 do CBJD, sendo acusado de dar um empurrão no Rubro-Negro. Vitinho pode pegar uma punição de quatro a 12 jogos de suspensão, enquanto Calegari pode ter gancho de uma a três partidas.