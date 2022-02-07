TJD não vê base para denúncia após ofensa a Gabigol no Fla-Flu e espera por 'alguma informação nova'

O clássico entre Flamengo e Fluminense realizado no último domingo, pela 4ª rodada do Carioca, foi marcado por confusão entre jogadores e um caso lamentável fora das quatro linhas: Gabigol ouviu ofensas de cunho racial. Um torcedor o teria chamado de "macaco" na saída do jogador para o vestiário, após o fim do primeiro tempo. Contudo, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD) não considera que haja base para denúncia.

Em entrevista ao portal "Uol", André Valentim, procurador do TJD, falou o seguinte sobre as imagens, registradas no local pela jornalista Isabelle Costa, do canal "S1 Live".

- Sem imagem não tem como denunciar. Gritaram "macaco", mas como vou denunciar sem ver de onde veio? Vou esperar para ver se aparece mais alguma informação nova. Rodrigo Dunshee, vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, foi ao Twitter protestar em cima das palavras de André Valentim:

- É por essas e por outras que o campeonato carioca está perdendo espaço. A Procuradoria, ao invés de abrir o processo, faz um julgamento prévio contra o alegado pelo Gabi. Arbitragem e Procuradoria andaram muito mal.

Solidário ao seu atacante, o perfil oficial do Flamengo postou uma mensagem de apoio em suas redes sociais:

- O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido na partida deste domingo com o atleta @gabigol, que foi vítima de racismo. O clube presta total solidariedade ao nosso atacante. Estaremos sempre ao seu lado, Gabi. Racismo é crime! #RacismoNão - postou o Flamengo.

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Já a mensagem do próprio Gabriel Barbosa teve marcação ao perfil da Ferj, que ainda não se manifestou oficialmente ou ao ser procurada pela nossa reportagem.

- Até quando? Até quando isso vai acontecer sem punição? Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso!! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor!! - publicou Gabi.