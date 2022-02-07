Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • TJD não vê base para denúncia após ofensa a Gabigol no Fla-Flu e espera por 'alguma informação nova'
futebol

TJD não vê base para denúncia após ofensa a Gabigol no Fla-Flu e espera por 'alguma informação nova'

Atacante teria sido chamado de 'macaco' ao deixar o campo do Estádio Nilton Santos, neste domingo, no clássico contra o Fluminense, pelo Carioca
...

Publicado em 07 de Fevereiro de 2022 às 14:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 fev 2022 às 14:59
O clássico entre Flamengo e Fluminense realizado no último domingo, pela 4ª rodada do Carioca, foi marcado por confusão entre jogadores e um caso lamentável fora das quatro linhas: Gabigol ouviu ofensas de cunho racial. Um torcedor o teria chamado de "macaco" na saída do jogador para o vestiário, após o fim do primeiro tempo. Contudo, o Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD) não considera que haja base para denúncia.
Em entrevista ao portal "Uol", André Valentim, procurador do TJD, falou o seguinte sobre as imagens, registradas no local pela jornalista Isabelle Costa, do canal "S1 Live".
- Sem imagem não tem como denunciar. Gritaram "macaco", mas como vou denunciar sem ver de onde veio? Vou esperar para ver se aparece mais alguma informação nova. Rodrigo Dunshee, vice-presidente jurídico e geral do Flamengo, foi ao Twitter protestar em cima das palavras de André Valentim:
- É por essas e por outras que o campeonato carioca está perdendo espaço. A Procuradoria, ao invés de abrir o processo, faz um julgamento prévio contra o alegado pelo Gabi. Arbitragem e Procuradoria andaram muito mal.
Solidário ao seu atacante, o perfil oficial do Flamengo postou uma mensagem de apoio em suas redes sociais:
- O Clube de Regatas do Flamengo repudia veementemente o episódio lamentável ocorrido na partida deste domingo com o atleta @gabigol, que foi vítima de racismo. O clube presta total solidariedade ao nosso atacante. Estaremos sempre ao seu lado, Gabi. Racismo é crime! #RacismoNão - postou o Flamengo.
> Veja a tabela do Cariocão
Já a mensagem do próprio Gabriel Barbosa teve marcação ao perfil da Ferj, que ainda não se manifestou oficialmente ou ao ser procurada pela nossa reportagem.
- Até quando? Até quando isso vai acontecer sem punição? Jamais vou me calar, é inadmissível que passemos por isso!! Orgulho da minha raça, orgulho da minha cor!! - publicou Gabi.
Crédito: GabigolemaçãonoFla-Fludestedomingo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados