Título do Salgueiro elimina Náutico da Copa NE 2021; Veja a distribuição de vagas em PE

Crédito: Divulgação/Náutico

O título do Salgueiro mexeu com o futebol de Pernambuco. Além do feito inédito do interior, que venceu o estadual pela primeira vez, o Carcará alterou o padrão de vagas para a Copa do Nordeste da próxima temporada.Com a taça do Pernambucano, o Salgueiro garantiu presença no torneio regional. O Sport, que não fez uma boa campanha no estadual deste ano, também está garantido na competição graças a sua colocação no ranking da CBF.

Já o Santa Cruz, que perdeu a decisão do estadual, vai disputar pela primeira vez a fase preliminar da Copa do Nordeste.

A decepção fica por conta do Náutico, que devido ao título do Salgueiro, viu a equipe do interior lhe roubar a vaga da Copa NE. Ou seja, o Timbu está fora da competição e terá apenas o estadual em 2021.

Até mesmo a Copa do Brasil da próxima temporada está ameaçada. Para evitar novo vexame, o time dos Aflitos precisa ir bem na Série B desta temporada e melhorar a sua posição no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

Confira como ficou a distribuição de vagas até o momento: