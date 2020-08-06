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Título do Salgueiro elimina Náutico da Copa NE 2021; Veja a distribuição de vagas em PE

Com a taça, o Carcará garantiu a sua vaga na edição do ano que vem e complicou a vida do Timbu...
LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2020 às 16:43

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 16:43

Crédito: Divulgação/Náutico
O título do Salgueiro mexeu com o futebol de Pernambuco. Além do feito inédito do interior, que venceu o estadual pela primeira vez, o Carcará alterou o padrão de vagas para a Copa do Nordeste da próxima temporada.Com a taça do Pernambucano, o Salgueiro garantiu presença no torneio regional. O Sport, que não fez uma boa campanha no estadual deste ano, também está garantido na competição graças a sua colocação no ranking da CBF.
Já o Santa Cruz, que perdeu a decisão do estadual, vai disputar pela primeira vez a fase preliminar da Copa do Nordeste.
A decepção fica por conta do Náutico, que devido ao título do Salgueiro, viu a equipe do interior lhe roubar a vaga da Copa NE. Ou seja, o Timbu está fora da competição e terá apenas o estadual em 2021.
Até mesmo a Copa do Brasil da próxima temporada está ameaçada. Para evitar novo vexame, o time dos Aflitos precisa ir bem na Série B desta temporada e melhorar a sua posição no Ranking Nacional de Clubes da CBF.
Confira como ficou a distribuição de vagas até o momento:
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