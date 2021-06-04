Titulares fazem mais um dia de regenerativo e Corinthians segue trabalho para pegar o América-MG

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava, o Corinthians realizou o segundo treino preparatório para o primeiro compromisso fora de casa no Brasileirão-2021. No domingo, às 16h, o Timão visita o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da competição.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Assim como na última quinta, os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na derrota por 2 a 0 diante do Atlético-GO, na última quarta, realizaram um trabalho regenerativo. As exceções foram o goleiro Cássio e os meio-campistas Camacho e Mateus Vital, que trabalharam com o restante do grupo.

No Campo 3 (Roberto Rivellino), os jogadores participaram do aquecimento. Em seguida, o técnico Sylvinho separou o elenco: os meias e atacantes permaneceram no Campo 3 para um trabalho de movimentação, passes, cruzamentos e finalizações comandado pelo auxiliar técnico Doriva.

Enquanto isso, zagueiros e laterais foram ao Campo 4 (Cláudio Christóvam de Pinho), onde o treinador corintiano preparou uma atividade específica para a linha de quatro defensiva, esquema que ele já declarou preferir utilizar. Por fim, Sylvinho promoveu um treino técnico em campo reduzido com os jogadores.