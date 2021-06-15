Titular do Vasco, Marquinhos Gabriel exalta alegria em voltar aos gramados: 'É muito gratificante'

O Vasco encerrou, nesta terça-feira, a preparação para o confronto com o Avaí. A partida acontece nesta quarta, às 19h, em São Januário. De volta aos gramados, Marquinhos Gabriel comentou a felicidade de ser titular de novo. O meia ainda não perdeu com a camisa cruz-maltina, com cinco vitórias e seis empates no currículo.– Estou voltando agora e me sinto muito feliz. No primeiro, quando eu entrei no intervalo, era para eu ter jogado uns 20 minutos, mas a equipe precisou e me coloquei à disposição. Nessa última partida, eu já consegui jogar os 90 minutos e me senti muito bem. Esse tempo que fiquei parado foi muito difícil para mim. Ficar de fora é sempre ruim, pois você não consegue correr e ajudar os companheiros. Agora estou de volta, conseguirei ajudar dentro de campo, e para mim é muito gratificante – afirmou.
-> Confira a classificação da Série B do Brasileirão O jogador também destacou a perda de confiança da equipe nas primeiras rodadas do Brasileirão. Segundo ele, ainda há aspectos a serem trabalhados.
- A nossa equipe estava muito confiante, vinha fazendo boas apresentações, tendo atuações consistentes. Nosso grande problema era a bola parada, mas melhoramos nesse quesito e passamos a pecar em outros. Um deles é a questão da concentração, especialmente no começo dos jogos, temos demorado para entrar no clima do jogo. Esse é o detalhe que precisamos ajustar para voltarmos a ter mais controle durante o jogo. Além disso, nossa confiança também diminuiu - disse.Na última rodada, Marquinhos participou bem do jogo, fazendo a assistência para o gol de Morato, que selou a vitória. Além disso, criou uma chance de gol e acertou 37 de 39 passes. Em relação ao próximo adversário, tem conhecimento de causa: atuou no Avaí em 2011, quando o time foi para as semifinais da Copa do Brasil e foi eliminado justamente pelo Vasco.