Titular do Vasco, Marquinhos Gabriel exalta alegria em voltar aos gramados: 'É muito gratificante'

Crédito: Rafael Ribeiro/CRVG

O Vasco encerrou, nesta terça-feira, a preparação para o confronto com o Avaí. A partida acontece nesta quarta, às 19h, em São Januário. De volta aos gramados, Marquinhos Gabriel comentou a felicidade de ser titular de novo. O meia ainda não perdeu com a camisa cruz-maltina, com cinco vitórias e seis empates no currículo.– Estou voltando agora e me sinto muito feliz. No primeiro, quando eu entrei no intervalo, era para eu ter jogado uns 20 minutos, mas a equipe precisou e me coloquei à disposição. Nessa última partida, eu já consegui jogar os 90 minutos e me senti muito bem. Esse tempo que fiquei parado foi muito difícil para mim. Ficar de fora é sempre ruim, pois você não consegue correr e ajudar os companheiros. Agora estou de volta, conseguirei ajudar dentro de campo, e para mim é muito gratificante – afirmou.

-> Confira a classificação da Série B do Brasileirão O jogador também destacou a perda de confiança da equipe nas primeiras rodadas do Brasileirão. Segundo ele, ainda há aspectos a serem trabalhados.