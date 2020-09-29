Titular contra o Coritiba, Danilo Barcelos destaca adaptação no Fluminense: 'Fui muito bem recebido'

Crédito: Danilo Barcelos tem um início promissor no Fluminense com duas vitórias como titular da equipe dirigida por Odair Hellmann (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Após a goleada do Fluminense sobre o Coritiba por 4 a 0, o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que voltou a ser titular da equipe, comentou sobre o período de adaptação desde que chegou ao Tricolor no final de agosto. O jogador, até o momento, disputou dois jogos e conquistou duas vitórias com a camisa do Flu: contra Corinthians e Coritiba.

- Estamos vivendo um ano diferente, acredito que quem tiver mais empenhado e entregando mais a cada jogo vai sair vencedor. É isso que o nosso time tem e vai fazer sempre. Nesses dois jogos, o grupo todo mereceu a vitória - frisou o atleta.

Vale destacar que Danilo foi anunciado no último dia 31 de agosto para reforçar um setor que é muito questionado pela torcida e disputar a vaga com Egídio, que não vem tendo boas atuações. Para o lateral, a adaptação ao Fluminense foi excelente e o grupo foi muito receptivo, formando assim uma família.

- Adaptação foi a melhor possível. Fui muito bem recebido. O Fluminense tem essa característica com todos. Essa família traz tranquilidade e as coisas fluem facilmente - ressaltou.

Com a goleada desta segunda no Nilton Santos, o Fluminense amenizou a crise e agora poderá trabalhar com mais tranquilidade durante a semana projetando o duelo contra o Botafogo, último clube de Danilo. Com 17 pontos, a equipe chegou à sétima posição na competição e se aproximou da zona de classificação para a Libertadores.

- Não só eu, mas todo o grupo projeta ir passo a passo, jogo a jogo. Sonhamos alto no Campeonato Brasileiro e vamos buscar esses objetivos. Quem veste essa camisa tem que pensar assim sempre - finalizou.